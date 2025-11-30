90% लोक फ्रिजमध्ये ठेवतात 'हे' पदार्थ, जाणून घ्या का टाळावे?

Monika Shinde
फ्रिजमध्ये सर्वच पदार्थ ठेवल्यामुळे ते जास्त काळ ताजे राहतात असे वाटते, पण काही पदार्थांसाठी हे खूप हानिकारक ठरू शकते.
फळांचा ताजा ज्यूस लगेच प्यावा. फ्रिजमध्ये ठेवला तर त्यातील पोषक घटक नष्ट होतात आणि बॅक्टेरिया वाढून फूड पॉयझनची शक्यता निर्माण होते.
कच्च्या मांसाला अतिशय कमी तापमानाची गरज असते. साध्या फ्रिजमध्ये जास्त काळ ठेवले तर बॅक्टेरिया वाढते आणि अन्न विषबाधेचा धोका वाढतो.
केळी फ्रिजमध्ये ठेवली की लगेच काळी पडतात. त्याची नैसर्गिक पक्वता प्रक्रिया बिघडते आणि चवही खराब होते. खोलीच्या तापमानावरच ठेवा.
दही फ्रिजमध्ये ठेवले तरी सतत तापमान बदलल्यास पोत बिघडतो. ते पातळ होऊ शकते किंवा लवकर आंबट होऊ शकते.
दूध फ्रिजमध्ये ठेवणे आवश्यक आहे, पण फ्रिजच्या दारात ठेवू नका. उघडल्याने तापमान बदलते आणि दूध पटकन खराब होऊ शकते.
बटर फ्रिजमध्ये ठेवल्याने गोठून त्याची पोत बदलते. सतत तापमान बदलल्यास चवही बदलते. त्यामुळे बटर नेहमी योग्य तापमानातच ठेवा.