कमी फी, जास्त फायदे! हे आहेत तुमच्यासाठी बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑप्शन

सकाळ डिजिटल टीम

क्रेडिट कार्ड का घ्यावे?


क्रेडिट कार्डमध्ये कॅशबॅक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, मूव्ही तिकीट, फूड डिस्काउंट्स, ऑनलाइन शॉपिंगवर ऑफर्स अशा अनेक सुविधा मिळतात.

Amazon Pay ICICI Credit Card

  • जॉइनिंग आणि वार्षिक फी नाही.

  • फॉरेक्स मार्कअप फी फक्त 1.99%

  • Prime आणि Non-Prime दोघांसाठी फायदे

  • रिवॉर्ड पॉइंट्सवर ना एक्सपायरी, ना लिमिट!

Flipkart Axis Bank Credit Card

  • वार्षिक फी - ₹500

  • दुसऱ्या वर्षी जर खर्च ₹3.5 लाख+ असेल तर फी माफ.

  • Myntra वर 7.5% कॅशबॅक.

  • सर्व पेट्रोल पंपांवर 1% फ्युएल सरचार्ज सूटidfc

SBI Cashback Credit Card

  • वार्षिक फी - ₹999 + Tax

  • खर्च ₹2 लाख+ असल्यास फी परत मिळणार.

  • ऑनलाइन खर्चावर कोणतेही मर्यादा न ठेवता 5% कॅशबॅक

  • ऑफलाइन खर्चावर 1% कॅशबॅक

IDFC FIRST Millennia Credit Card

  • लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड.

  • कोणतीही जॉइनिंग किंवा वार्षिक फी नाही.

Axis Bank ACE Credit Card

  • वार्षिक फी - ₹499

  • दुसऱ्या वर्षी खर्च ₹2 लाख+ असल्यास फी माफ

  • लाईट, इंटरनेट, गॅस बिलांवर 5% कॅशबॅक

  • वर्षातून 4 फ्री लाउंज व्हिजिट्स

HDFC MoneyBack+ Credit Card

  • वार्षिक फी - ₹500 + Tax

  • खर्च ₹50,000+ असल्यास फी माफ

  • Amazon, Flipkart, Swiggy, Reliance Smart Store, BigBasket वर CashPoints

कोणते कार्ड तुमच्यासाठी बेस्ट?

  • नो चार्ज → Amazon Pay / IDFC Millennia

  • शॉपिंग लव्हर्स → Flipkart Axis / HDFC MoneyBack+

  • ऑनलाइन युजर → SBI Cashback

  • बिल पेमेंट युजर → Axis ACE

