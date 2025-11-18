CIBIL स्कोर चांगला असूनही लोन रिजेक्ट का होत?

सकाळ डिजिटल टीम
लोन घ्यायचा विचार आला की सर्वात आधी सिबिल स्कोर आठवतो. पण स्कोर चांगला असतानाही बऱ्याच लोकांचे लोन रिजेक्ट होते.
सिबिल स्कोर हा तुमचा क्रेडिट स्कोर असतो. तो 300 ते 900 दरम्यान असतो आणि 750+ चांगला मानला जातो.
साधारण 750 हा अतिशय चांगला स्कोर मानला जातो. मात्र अनेक वेळा 750 स्कोर असूनही लोन मंजूर होत नाही.
पहिले कारण म्हणजे DTI रेशो. यात तुमचा EMI इनकमच्या 40% पेक्षा जास्त असेल तर बँक लोन नाकारते.
DTI जास्त असेल तर बँकेला वाटते की तुम्ही आधीच खूप कर्जदार आहात आणि नवीन लोन फेडायला अडचण येऊ शकते. म्हणून लोन थेट रिजेक्ट केल जात.
वारंवार लोन किंवा क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज केल्याने स्कोरवर नकारात्मक परिणाम होतो.
बँक याला तुमच्यावरील आर्थिक ताणाचे संकेत मानते.
सारख-सारख नोकरी बदलणाऱ्या लोकांना बँक स्थिर इनकम नसल्याचे मानते.
म्हणून लोन मंजुर होण कठीण होत.
DTI 40% पेक्षा कमी ठेवा.
एकाच नोकरीत जास्त काळ स्थिरता दाखवा.
DTI सोबतच क्रेडिट लिमिटच्या फक्त 30% वापरावे आणि महत्वाचे म्हणजे EMI वेळेवर भरावा.
