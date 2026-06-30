बाल्कनीत सूर्यप्रकाश कमी? तरीही छान वाढणारी ५ झाडं

Pranali Kodre

Gardening

अनेकांना बागेची किंवा झाडं वाढवण्याची आवड असते. पण बऱ्याचदा बाल्कनीत पुरेसा प्रकाश नसल्याने कोणती झाडं लावायची समजत नाही.

Low Light Balcony Plants

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Sakal

सावलीत वाढणारी झाडं

अशा परिस्थिती अशी झाडं लावता येऊ शकतात, ज्यांना फारशा प्रकाशाची गरज नसते.

Low Light Balcony Plants

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Sakal

झिझि प्लांट (ZZ Plant)

बाल्कनीच्या अगदी अंधाऱ्या कोपऱ्यातही चमकदार आणि गडद हिरवी पानं असलेलं झिझि प्लांट सहज वाढते.

ZZ Plant

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Sakal

पीस लिली (Peace Lily)

कमी सूर्यप्रकाशातही वाढणारं हे सुंदर झाड. गडद हिरव्या मानांमध्ये त्याला सुरेख पांढरी शुभ्र फुले येतात. यामुळे बाल्कनीला छान लूकही येऊ शकतो.

Peace Lily

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Sakal

मनी प्लांट (Money Plant / Pothos)

सावलीत वाढणारे आणि अनेकांच्या परिचयाचे असलेले हे वेल आहे. मनी प्लांटची वेल कुंडीत, बाटलीच किंवा लटकणाऱ्या कुंडीतही सहज लावता येते.

Money Plant / Pothos

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Sakal

स्नेक प्लांट (Snake Plant)

कमी प्रकाश आणि कमी पाण्यातही स्नेक प्लांट वाढते. दिसायला देखणं असलेलं हे झालं हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी फायदेशीर आहे.

Snake Plant

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Sakal

अरेका पाम (Areca Palm)

बाल्कनीत थोडी जास्त जागा असेल तर अरेका पाम झाड लावता येते. यामुळे बाल्कनीला मस्त'ट्रॉपिकल लूक' येतो. हे झाड अप्रत्यक्ष प्रकाशातही वाढते.

Areca Palm

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Sakal

सिंगोनियम (Syngonium / Arrowhead Plant)

बाणाच्या टोकासारखा आकार असलेलं हे झाड कमी प्रकाशातही चांगले वाढते. हिरवा, गुलाबी अशा वेगवेगळ्या रंगात हे झाल उपलब्ध असते.

Syngonium / Arrowhead Plant

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Sakal

महत्त्वाची टीप

सावलीत वाढणाऱ्या झाडांना पाण्याती कमी तुलनेने कमी असते. जास्त पाण्यामुळे त्यांची मुळं कुजण्याची शक्यता असते. त्यामुळे माती कोरडी वाटली, तरच पाणी टाका.

Plants That Thrive Without Direct Sunlight

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Sakal

कामाच्या वा आभ्यासाच्या टेबलवर कोणतं झाड असणं फायद्याचं?

Dwarf Snake Plant

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Sakal

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