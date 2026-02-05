निद्रानाशावर रामबाण उपाय! गाढ झोप येण्यासाठी प्या 'हे' दूध

Aarti Badade
शरीर आणि मेंदू टवटवीत ठेवण्यासाठी तसेच मानसिक तणाव कमी करण्यासाठी दररोज रात्री गाढ झोप घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
बदाम दूधात मॅग्नेशियम आणि ट्रिप्टोफॅन मुबलक प्रमाणात असते जे मेंदू शांत करून झोप लवकर आणण्यास मदत करते.
रात्री बदाम दूध प्यायल्याने आपली नर्व्हस सिस्टीम रिलॅक्स होते आणि मनातील बेचैनी कमी होऊन शांत झोप लागते.
बदाम दूधातील मॅग्नेशियममुळे स्नायूंचे आखडणे कमी होते आणि शरीर पूर्णपणे रिलॅक्स झाल्याने सकाळी ताजेतवाणे वाटते.
इतर दूधांच्या तुलनेत बदाम दूध पचायला हलके असल्याने रात्री पोट जड होत नाही आणि गॅसचा त्रासही जाणवत नाही.
बदाम दूध शरीरातील मेलाटोनिन या स्लीप हार्मोनचे संतुलन राखते ज्यामुळे तुमचे झोपेचे चक्र नियमित आणि सुव्यवस्थित होते.
या दूधातील हेल्दी फॅट्स रक्ताभिसरण सुरळीत ठेवतात ज्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते आणि झोपेत वारंवार अडथळे येत नाहीत.
निरोगी जीवनशैली आणि गाढ झोपेसाठी दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी एक ग्लास कोमट बदाम दूध पिण्याची सवय लावा.
