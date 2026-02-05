चेहऱ्यावर येईल ग्लो! रोज एक चमचा 'या' बिया खा

Aarti Badade

नैसर्गिक सौंदर्याचे गुपित

त्वचेला बाह्य प्रसाधनांपेक्षा अंतर्गत पोषणाची जास्त गरज असते आणि आळशीच्या बिया त्यासाठी सर्वोत्तम आहेत.

flaxseeds for skin glow

|

Sakal

ओमेगा-३ फॅटी ऍसिडचा खजिना

आळशीच्या बियांमध्ये भरपूर प्रमाणात ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड असतात जे त्वचेला आतून खोलवर पोषण देतात.

flaxseeds for skin glow

|

Sakal

कोरडेपणापासून सुटका

हिवाळ्यात किंवा कोरड्या हवामानात त्वचेचा ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी या बियांचे सेवन करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.

flaxseeds for skin glow

|

Sakal

नैसर्गिक चमक आणि ग्लो

नियमित आळशी खाल्ल्याने रक्ताभिसरण सुधारते आणि चेहऱ्यावर एक नैसर्गिक गुलाबी चमक येते.

flaxseeds for skin glow

|

Sakal

अँटी-एजिंग गुणधर्म

आळशी त्वचेला घट्ट बनवते आणि अकाली येणाऱ्या सुरकुत्या रोखून तुम्हाला दीर्घकाळ तरुण ठेवण्यास मदत करते.

flaxseeds for skin glow

|

Sakal

सेवनाची योग्य पद्धत

रोज एक ते दोन चमचे भाजलेल्या बिया किंवा त्याची पूड दूध, दही किंवा कोमट पाण्यासोबत तुम्ही घेऊ शकता.

flaxseeds for skin glow

|

Sakal

प्रमाणाचे भान ठेवा

कोणतीही गोष्ट अति प्रमाणात खाणे टाळावे; दररोज केवळ १-२ चमचे आळशी खाणे आरोग्यासाठी उत्तम असते.

flaxseeds for skin glow

|

Sakal

चमकदार त्वचेसाठी नैसर्गिक पर्याय

महागड्या क्रीम्सपेक्षा आळशीच्या बियांसारखा नैसर्गिक पर्याय निवडा आणि तुमची त्वचा निरोगी व टवटवीत ठेवा.

flaxseeds for skin glow

|

sakal

सुरकुत्यांपासून सुटका! 'या' योगासनांमुळे तुमच्या चेहऱ्यावर येईल नैसर्गिक ग्लो

Yoga for glowing skin

|

Sakal

येथे क्लिक करा