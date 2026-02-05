चेहऱ्यावर येईल ग्लो! रोज एक चमचा 'या' बिया खा

Aarti Badade
त्वचेला बाह्य प्रसाधनांपेक्षा अंतर्गत पोषणाची जास्त गरज असते आणि आळशीच्या बिया त्यासाठी सर्वोत्तम आहेत.
आळशीच्या बियांमध्ये भरपूर प्रमाणात ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड असतात जे त्वचेला आतून खोलवर पोषण देतात.
हिवाळ्यात किंवा कोरड्या हवामानात त्वचेचा ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी या बियांचे सेवन करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.
नियमित आळशी खाल्ल्याने रक्ताभिसरण सुधारते आणि चेहऱ्यावर एक नैसर्गिक गुलाबी चमक येते.
आळशी त्वचेला घट्ट बनवते आणि अकाली येणाऱ्या सुरकुत्या रोखून तुम्हाला दीर्घकाळ तरुण ठेवण्यास मदत करते.
रोज एक ते दोन चमचे भाजलेल्या बिया किंवा त्याची पूड दूध, दही किंवा कोमट पाण्यासोबत तुम्ही घेऊ शकता.
कोणतीही गोष्ट अति प्रमाणात खाणे टाळावे; दररोज केवळ १-२ चमचे आळशी खाणे आरोग्यासाठी उत्तम असते.
महागड्या क्रीम्सपेक्षा आळशीच्या बियांसारखा नैसर्गिक पर्याय निवडा आणि तुमची त्वचा निरोगी व टवटवीत ठेवा.
