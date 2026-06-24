पावसाळी आजारांना ठेवा दूर! मान्सूनमध्ये 'ही' 5 आरोग्यदायी फळे नक्की खावी

Aarti Badade

पावसाळ्यात फळे

पावसाळ्यात रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी जांभूळ, लिची, डाळिंब, नाशपाती आणि प्लम यांसारखी अँटी-ऑक्सिडंट्सने समृद्ध ताजी फळे खाणे फायदेशीर ठरते.

Best monsoon fruits to eat

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Sakal

'जांभूळ'

पोटाच्या आरोग्यासाठी जांभूळ अतिशय उत्तम मानले जाते, कारण ते रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवून शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करते.

Best monsoon fruits to eat

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Sakal

रसाळ 'लिची'

लिचीमध्ये मुबलक प्रमाणात व्हिटॅमिन-सी असते, जे पावसाळ्यात शरीराला हायड्रेट ठेवून वेगवेगळ्या प्रकारच्या संसर्गापासून (Infections) बचाव करते.

Best monsoon fruits to eat

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Sakal

'डाळिंब'

डाळिंबामध्ये अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म असतात, जे पोटाची पचनक्रिया कमालीची सुधारतात आणि शरीरातील रक्ताची कमतरता झटपट दूर करतात.

Best monsoon fruits to eat

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Sakal

'नाशपाती' (Pear)

पचनास अत्यंत सोपे असलेले नाशपाती हे फायबर आणि व्हिटॅमिन-के चा उत्तम स्रोत असून, ते पोटाचे विकार दूर ठेवून शरीराला ताजी ऊर्जा देते.

Best monsoon fruits to eat

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Sakal

कापलेली फळे खाणे ठरेल घातक

पावसाळ्यात उघड्यावर कापून ठेवलेली फळे कधीही खाऊ नयेत; कारण दमट हवेमुळे त्यावर बॅक्टेरिया वाढून संसर्ग होण्याचा धोका सर्वात जास्त असतो.

Best monsoon fruits to eat

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Sakal

फळे खाण्याचा अचूक नियम

बाहेरून आणलेली फळे नेहमी घरात स्वच्छ धुऊन, स्वतः कापून लगेच खावीत जेणेकरून फळांमधील पोषक तत्वे शरीराला १००% मिळतील.

Best monsoon fruits to eat

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Sakal

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jawas chutney

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Sakal

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