पावसाळी आजारांना ठेवा दूर! मान्सूनमध्ये 'ही' 5 आरोग्यदायी फळे नक्की खावी

Aarti Badade
पावसाळ्यात रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी जांभूळ, लिची, डाळिंब, नाशपाती आणि प्लम यांसारखी अँटी-ऑक्सिडंट्सने समृद्ध ताजी फळे खाणे फायदेशीर ठरते.
Best monsoon fruits to eat
Sakal
पोटाच्या आरोग्यासाठी जांभूळ अतिशय उत्तम मानले जाते, कारण ते रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवून शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करते.
Best monsoon fruits to eat
Sakal
लिचीमध्ये मुबलक प्रमाणात व्हिटॅमिन-सी असते, जे पावसाळ्यात शरीराला हायड्रेट ठेवून वेगवेगळ्या प्रकारच्या संसर्गापासून (Infections) बचाव करते.
Best monsoon fruits to eat
Sakal
डाळिंबामध्ये अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म असतात, जे पोटाची पचनक्रिया कमालीची सुधारतात आणि शरीरातील रक्ताची कमतरता झटपट दूर करतात.
Best monsoon fruits to eat
Sakal
पचनास अत्यंत सोपे असलेले नाशपाती हे फायबर आणि व्हिटॅमिन-के चा उत्तम स्रोत असून, ते पोटाचे विकार दूर ठेवून शरीराला ताजी ऊर्जा देते.
Best monsoon fruits to eat
Sakal
पावसाळ्यात उघड्यावर कापून ठेवलेली फळे कधीही खाऊ नयेत; कारण दमट हवेमुळे त्यावर बॅक्टेरिया वाढून संसर्ग होण्याचा धोका सर्वात जास्त असतो.
Best monsoon fruits to eat
Sakal
बाहेरून आणलेली फळे नेहमी घरात स्वच्छ धुऊन, स्वतः कापून लगेच खावीत जेणेकरून फळांमधील पोषक तत्वे शरीराला १००% मिळतील.
Best monsoon fruits to eat
Sakal
jawas chutney
Sakal