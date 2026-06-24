ताटात जवसाची चटणी असेल तर आरोग्य राहील फिट; नोट करा झटपट रेसिपी

Aarti Badade

खमंग चटणीसाठी लागणारे साहित्याची यादी

या रेसिपीसाठी १ कप जवसाच्या बिया, १० लसूण पाकळ्या, ४ सुक्या लाल मिरच्या, जिरे, शेंगदाण्याचा कूट आणि मीठ एकत्र करून ठेवावे.

jawas chutney

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Sakal

जवसाच्या बिया मंद आचेवर व्यवस्थित भाजणे

प्रथम कढईत जवसाच्या बिया मंद आचेवर कोरड्या भाजून घ्याव्यात आणि बिया तडतडू लागल्या की लगेच गॅस बंद करावा.

jawas chutney

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Sakal

सुक्या लाल मिरच्या आणि जिरे भाजून घेणे

बिया काढल्यानंतर त्याच कढईत जिरे आणि सुक्या लाल मिरच्या हलक्या भाजून घ्याव्यात, ज्यामुळे चटणीला छान तिखट चव येते.

jawas chutney

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Sakal

भाजलेले सर्व साहित्य थंड करणे गरजेचे

चटणी मऊ पडू नये म्हणून भाजलेला जवस, मिरच्य‍ा आणि जिरे एकत्र करून ते पूर्णपणे गार किंवा थंड होऊ द्यावे.

jawas chutney

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Sakal

मिक्सरमध्ये सर्व जिन्नस जाडसर वाटून घेणे

साहित्य थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये लसूण, शेंगदाणा कूट आणि मीठ घालून हे मिश्रण मिक्सर चालू-बंद करत जाडसर वाटून घ्यावे.

jawas chutney

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Sakal

खोबरे आणि तिखटपणा वाढवण्याची खास टीप

चटणी अधिक खमंग करण्यासाठी थोडे सुके खोबरे भाजून घालू शकता आणि तिखट हवे असल्यास सुक्या मिरच्यांचे प्रमाण वाढवावे.

jawas chutney

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Sakal

हवाबंद डब्यात चटणी साठवण्याचा सोपा नियम

तयार झालेली ही पौष्टिक चटणी कोरड्या व हवाबंद डब्यात घट्ट झाकण लावून ठेवल्यास सहजपणे ८ ते १० दिवस टिकते.

jawas chutney

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sakal

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Sakal

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