सुंदर आणि निरोगी केस हवे आहेत? मग या ७ चुका नेहमी टाळा!

आरोग्यदायी, मजबूत आणि चमकदार केसांसाठी काही सवयींमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. या ७ सामान्य चुका टाळल्यास केस निरोगी ठेवण्यास मदत होते.

केस वारंवार धुणे

केस वारंवार धुतल्याने त्यातील नैसर्गिक तेल कमी होते आणि त्यामुळे केस कोरडे व नाजूक बनतात. आठवड्यात फक्त २–३ वेळाच केस धुणे योग्य आहे.

Washing Hair Too Often

खूप गरम पाण्याने केस धुणे

गरम पाण्यामुळे केसांच्या मुळांची शक्ती कमी होते आणि केसांमध्ये फ्रिझ वाढतो. त्यामुळे कोमट किंवा थंड पाण्याने केस धुणे चांगले.

Using Hot Water to Wash Hair

उष्णतेच्या उपकरणांचा जास्त वापर

स्ट्रेटनर, कर्लर किंवा ब्लो ड्रायर दररोज वापरल्यास केसांचे नुकसान होते. नेहमीच हीट प्रोटेक्टंटचा वापर करा.

Overuse of Heat Styling Tools

कंडिशनर टाळणे

शॅम्पू केस स्वच्छ करतो, परंतु कंडिशनर केसांना ओलावा देतो आणि गाठी पडण्यापासून रोखतो. कंडिशनर कधीही वगळू नका.

Avoiding Conditioner

ओल्या केसांवर जोरात ब्रश करणे

ओले केस नाजूक असतात आणि ते सहज तुटू शकतात. नेहमीच रुंद दातांचा कंगवा वापरा आणि सौम्यपणे विंचरा.

Brushing Wet Hair Aggressively

नियमित ट्रिम न करणे

फाटे वरपर्यंत पसरतात आणि त्यामुळे केसांची चमक कमी होते. प्रत्येक ६–८ आठवड्यांनी केस कापून घ्या.

Irregular Trimming

खूप जास्त उत्पादने वापरणे

सीरम, स्प्रे, जेल यांचा जास्त वापर टाळूचे छिद्र बंद करतो. केसांसाठी कमी पण योग्य उत्पादने निवडा.

Using Too Many Products

