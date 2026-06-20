साखर खाणे करा बंद! 'हे' गोड पर्याय गंभीर आजारांपासून ठेवतील दूर

Aarti Badade

आरोग्याचा सर्वात मोठा छुपा शत्रू

आजकालच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत पांढरी साखर हा आपल्या आरोग्याचा, चहा आणि कॉफीच्या माध्यमातून नकळत शरीरात जाणारा मोठा शत्रू बनला आहे.

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सेंद्रिय गूळ हा पारंपरिक उत्तम पर्याय

साखरेला सर्वात जुना आणि उत्तम पारंपरिक पर्याय म्हणजे सेंद्रिय गूळ असून, यामध्ये साखरेसारखे कोणतेही घातक केमिकल्स नसतात.

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Sakal

शुद्ध मधाचा निसर्गाकडून अद्भुत चमत्कार

मिसळलेल्या औषधी गुणांमुळे मध हा निसर्गाचा चमत्कार मानला जातो, ज्यामध्ये शरीराला लागणारे अँटी-ऑक्सिडंट्स आणि विटामिन्स मुबलक असतात.

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Sakal

खजूर म्हणजे नैसर्गिक गोडव्याचा खजिना

खजूर हे शरीराला ताकद देणाऱ्या नैसर्गिक गोडव्याचा एक अतिशय पौष्टिक स्त्रोत असून ते लोहाचे (Iron) प्रमाण वाढवण्यास मदत करतात.

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Sakal

स्टीव्हिया म्हणजेच शून्य कॅलरीचे 'गोड पान'

स्टीव्हिया (मधुळणी) वनस्पतीची पाने १००% नैसर्गिक आणि 'शून्य कॅलरी' असलेली असून मधुमेह असणाऱ्यांसाठी हा साखरेचा सर्वोत्तम पर्याय आहे.

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Sakal

पोषकतत्वांनी समृद्ध असणारी नारळाची साखर

नारळाच्या झाडाच्या फुलांमधील रसापासून बनवलेली ही दाणेदार साखर चवीला साखरेसारखीच असली तरी आरोग्यासाठी अत्यंत सुरक्षित मानली जाते.

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Sakal

गंभीर आजारांपासून मुक्ती मिळवा

लठ्ठपणा, मधुमेह आणि हृदयविकाराचा धोका टाळण्यासाठी आजपासूनच पांढऱ्या साखरेऐवजी या ५ नैसर्गिक गोड पदार्थांचा आहारात समावेश करावा.

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Sakal

'या' आजाराने त्रस्त लोकांची कितीही खाल्ले तरी भूक भागत नाही!

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Sakal

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