'या' आजाराने त्रस्त लोकांची कितीही खाल्ले तरी भूक भागत नाही!

Aarti Badade
मधुमेहाच्या रुग्णांना सतत आणि अतिप्रमाणात भूक लागण्याच्या या विशेष स्थितीला वैद्यकीय भाषेत 'पॉलीफॅगिया' (Polyphagia) म्हणतात.
diabetes patients feel hungry all the time
Sakal
मधुमेहामुळे स्वादुपिंड एकतर पुरेसे इन्सुलिन तयार करत नाही किंवा शरीरातील पेशी या इन्सुलिनला योग्य प्रतिसाद देत नाहीत.
diabetes patients feel hungry all the time
Sakal
शरीरात तयार होणारे इन्सुलिन अन्नाचे ग्लुकोजमध्ये म्हणजेच ऊर्जेत रूपांतर करते, परंतु मधुमेहामुळे ही प्रक्रिया पूर्णपणे विस्कळीत होते.
diabetes patients feel hungry all the time
Sakal
इन्सुलिनच्या अभावामुळे रक्तातील ग्लुकोज पेशींपर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि ते केवळ रक्तातच साठून राहिल्याने पेशी भुकेल्या राहतात.
diabetes patients feel hungry all the time
Sakal
जेव्हा शरीरातील पेशींना आवश्यक इंधन (ऊर्जा) मिळत नाही, तेव्हा शरीर मेंदूला वारंवार भूक लागल्याचे कडक संकेत पाठवते.
diabetes patients feel hungry all the time
Sakal
शरीरातील अतिरिक्त ग्लुकोज वारंवार होणाऱ्या लघवीद्वारे बाहेर फेकले जाते, ज्यामुळे कॅलरीज वाया जाऊन पुन्हा खाण्याची तीव्र इच्छा होते.
diabetes patients feel hungry all the time
Sakal
या समस्येच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी मेयो क्लिनिक किंवा अमेरिकन डायबेटिस असोसिएशनच्या नियमांनुसार आहार नियंत्रण करणे गरजेचे आहे.
diabetes patients feel hungry all the time
Sakal
Identify Ripe Jackfruit Easily
Sakal