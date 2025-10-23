उत्तर दिशेच्या भिंतीला कुठला रंग दिला पाहिजे?

Monika Shinde
उत्तर दिशा कुबेरांची दिशा आहे. या दिशेला संपत्ती आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते.
कुबेर हे धनदेव आहेत. ते उत्तर दिशेला राहतात आणि समृद्धीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जातात.
उत्तर दिशेच्या भिंतीला हिरवा रंग द्यावा, कारण हिरवा रंग सकारात्मक ऊर्जा वाढवतो.
हिरवा रंग नैसर्गिक, शांतीदायक आणि समृद्धी वाढवणारा मानला जातो. घरात हिरवा रंग शांती आणतो.
हिरव्या रंगाबरोबर निळा, सफेद किंवा पांढऱ्या रंगाचा वापर करू शकतो. हे रंगही शांतता आणि समृद्धीची ऊर्जा देतात.
भिंतीवर हिरव्या रंगाचा प्राधान्य द्या, ज्यामुळे कुबेरांची सकारात्मक ऊर्जा घरात राहते.
जर उत्तर दिशेच्या भिंतीवर हिरवा रंग असेल, तर कुबेर त्या घरात राहतात आणि समृद्धी टिकवतात.