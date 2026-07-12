ऑफिस डेस्कवर ठेवू शकतो अशी ५ झाडं कोणती?

Pranali Kodre

Office Desk Plants

ऑफिस डेस्कवर ठेवण्यासाठी आकाराने लहान झाडं सर्वोत्तम मानली जातात.

Office Desk Plants

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Sakal

Small Plants

तसेच जास्त सूर्यप्रकाशाची गरज नसणारी आणि कमी पाण्यात जगणारी झाडं ऑफिस डेस्कसाठी फायदेशीर ठरतात.

Office Desk Plants

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Sakal

पीस लिली (Peace Lily)

एकाग्रता वाढवण्यास मदत करणारे पीस लिली आहे. मनाला शांतताही देणारे हे फुलझाड असून याला पांढरी फुलं येतात.

Office Desk Plants

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Sakal

लकी बांबू (Lucky Bamboo)

लहान काचेच्या बाऊलमध्ये थोडे पाणी आणि दगड ठेवून लकी बांबूचे झाड टेबलवर ठेवता येते. फेंगशुई आणि वास्तुशास्त्रानुसार हे झाड सुख, समृद्धी आणि यश देते.

Office Desk Plants

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Sakal

जेड प्लांट (Jade Plant)

सुक्युलंट (Succulent) प्रकारातील जेड प्लांट कमी जागेत वाढते.

Office Desk Plants

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Sakal

स्नेक प्लांट (Snake Plant)

कमी देखभाल लागणारे स्नेक प्लांट २४ तास ऑक्सिजन सोडते, त्यामुळे आजूबाजूला हवा शुद्ध राहण्यास मदत होते.

Office Desk Plants

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Sakal

झीझी प्लांट (ZZ Plant)

गडद हिरवी आणि चमकदार पानं असलेल्या झीझी प्लांटने डेस्कला एक मॉडर्न आणि कॉर्पोरेट लुक मिळतो.

Office Desk Plants

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Sakal

मनी प्लांट (Money Plant / Pothos)

पाण्यात किंवा मातीच्या लहान कुंडीतही मनी प्लांट लावता येते, पण टेबलसाठी नियमित छाटून लहान आकारात ठेवावं लागतं.

Office Desk Plants

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Sakal

स्पायडर प्लांट (Spider Plant)

स्पायडर प्लांटला खूप कमी देखभाल लागते. ते देखील ऑफिस डेस्कसाठी उत्तम झाड आहे.

Office Desk Plants

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Sakal

एअर प्लांट (Air Plant / Tillandsia)

एअर प्लांटसाठी मातीची अजिबात गरज नाही.ही झाडे हवेतील ओलावा आणि पोषक घटक शोषतात. एखाद्या काचेच्या टेरारियममध्ये (Glass Globe), लाकडाच्या तुकड्यावर किंवा स्टायलिश मेटल स्टँडवर हे झाड ठेवता येते.

Office Desk Plants

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Sakal

पेपरोमिया (Peperomia)

हळूहळू वाढणारे पेपरोमिया बरीच वर्षे आपल्या लहान आकारातच राहते. त्याच्या चमकदार, जाड पानांमुळे डोळ्यांवरील ताण कमी होतो.

Office Desk Plants

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Sakal

बाल्कनीतही लावता येतील अशी औषधी झाडं कोणती?

Balcony Medicinal Plants

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Sakal

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