शुद्ध हवा हवी? जाणून घ्या जास्त ऑक्सिजन देणारी झाडे

शुद्ध हवा आणि अधिक ऑक्सिजन कोणत्या झाडांपासून मिळतो जाणून घ्या.
पिंपळाचे झाड हे २४ तास ऑक्सिजन देणारे झाड म्हणून ओळखले जाते. धार्मिक आणि औषधी गुणधर्मांमुळे याला महत्त्व आहे.
कडुलिंब फक्त औषधीच नाही, तर ते हवा शुद्ध करणारे एक उत्तम झाड आहे. ते मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन सोडते आणि हवेतील प्रदूषक घटक शोषून घेते.
वडाचे झाड खूप मोठे आणि घनदाट असते, त्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड शोषून ऑक्सिजन बाहेर टाकते. हे दीर्घायुष्य आणि पर्यावरणासाठी महत्त्वाचे मानले जाते.
तुळस ही एक छोटी वनस्पती असून ती घरात सहज वाढवता येते. ही हवा शुद्ध करते आणि श्वसनासंबंधीच्या समस्या कमी करण्यास मदत करते.
हे एक लोकप्रिय इनडोअर प्लांट आहे जे कार्बन डायऑक्साईड, फॉर्मल्डिहाइड आणि इतर हानिकारक वायू शोषून घेते. हे हवा शुद्ध करते आणि आर्द्रता टिकवून ठेवते.
याला ‘आईची जीभ’ असेही म्हणतात. हे कमी प्रकाशातही वाढते आणि रात्रीच्या वेळीही ऑक्सिजन सोडते, ज्यामुळे ते बेडरूमसाठी एक उत्तम पर्याय आहे.
हे झाड नैसर्गिकरित्या हवेतील विषारी घटक जसे की बेंजीन आणि ट्रायक्लोरोइथिलीन काढून टाकते. हे घराच्या आत ऑक्सिजनची पातळी वाढवण्यास मदत करते.
मनी प्लांट हे कोणत्याही घरात सहज आढळते. हे फक्त दिसायलाच चांगले नाही तर ते कार्बन मोनॉक्साईडसारखे विषारी वायू शोषून घेते.
