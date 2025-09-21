शुद्ध हवा हवी? जाणून घ्या जास्त ऑक्सिजन देणारी झाडे

सकाळ डिजिटल टीम

ऑक्सिजन

शुद्ध हवा आणि अधिक ऑक्सिजन कोणत्या झाडांपासून मिळतो जाणून घ्या.

oxygen trees

|

sakal 

पिंपळ

पिंपळाचे झाड हे २४ तास ऑक्सिजन देणारे झाड म्हणून ओळखले जाते. धार्मिक आणि औषधी गुणधर्मांमुळे याला महत्त्व आहे.

oxygen trees

|

sakal 

कडुलिंब

कडुलिंब फक्त औषधीच नाही, तर ते हवा शुद्ध करणारे एक उत्तम झाड आहे. ते मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन सोडते आणि हवेतील प्रदूषक घटक शोषून घेते.

oxygen trees

|

sakal 

वड

वडाचे झाड खूप मोठे आणि घनदाट असते, त्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड शोषून ऑक्सिजन बाहेर टाकते. हे दीर्घायुष्य आणि पर्यावरणासाठी महत्त्वाचे मानले जाते.

oxygen trees

|

sakal 

तुळस

तुळस ही एक छोटी वनस्पती असून ती घरात सहज वाढवता येते. ही हवा शुद्ध करते आणि श्वसनासंबंधीच्या समस्या कमी करण्यास मदत करते.

oxygen trees

|

sakal 

अरेका पाम

हे एक लोकप्रिय इनडोअर प्लांट आहे जे कार्बन डायऑक्साईड, फॉर्मल्डिहाइड आणि इतर हानिकारक वायू शोषून घेते. हे हवा शुद्ध करते आणि आर्द्रता टिकवून ठेवते.

oxygen trees

|

sakal 

स्नेक प्लांट

याला ‘आईची जीभ’ असेही म्हणतात. हे कमी प्रकाशातही वाढते आणि रात्रीच्या वेळीही ऑक्सिजन सोडते, ज्यामुळे ते बेडरूमसाठी एक उत्तम पर्याय आहे.

oxygen trees

|

sakal 

बांबू पाम

हे झाड नैसर्गिकरित्या हवेतील विषारी घटक जसे की बेंजीन आणि ट्रायक्लोरोइथिलीन काढून टाकते. हे घराच्या आत ऑक्सिजनची पातळी वाढवण्यास मदत करते.

oxygen trees

|

sakal 

मनी प्लांट

मनी प्लांट हे कोणत्याही घरात सहज आढळते. हे फक्त दिसायलाच चांगले नाही तर ते कार्बन मोनॉक्साईडसारखे विषारी वायू शोषून घेते.

oxygen trees

|

sakal 

गव्हाच्या गवताच्या रसाचे फायदे अनेक, पण कसं सेवन कराल? जाणून घ्या तज्ञांचे मत

wheatgrass benefits

|

Sakal

येथे क्लिक करा