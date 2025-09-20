गव्हाच्या गवताच्या रसाचे फायदे अनेक, पण कसं सेवन कराल? जाणून घ्या तज्ञांचे मत

Aarti Badade
गव्हाच्या गवताचा रस जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्सने भरलेला एक शक्तिशाली 'सुपरफूड' आहे.
हा रस तुमची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतो आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतो.
यातील क्लोरोफिल आणि इतर घटक यकृत शुद्ध करण्यास आणि शरीरातील विषारी पदार्थ (detox) बाहेर टाकण्यास मदत करतात.
गव्हाच्या गवताचा रस पचनशक्ती सुधारतो आणि कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतो, ज्यामुळे हृदय निरोगी राहते.
गव्हाचे बी पेरा आणि त्याला ५-६ पाने आल्यावर कापून त्याचा रस काढा.
ग्लूटेनची ऍलर्जी असलेल्या व्यक्तींनी किंवा गर्भवती महिलांनी हा रस पिण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
या रसाची चव खूप तीव्र असल्यामुळे काही लोकांना मळमळ होऊ शकते. त्यामुळे, सुरुवातीला कमी प्रमाणात सेवन करणे चांगले आहे.
