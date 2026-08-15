स्वातंत्र्यदिनी ऐका देशभक्तीपर चित्रपटातील 'ही' सदाबहार गाणी!

सकाळ डिजिटल टीम

ये जो देस है तेरा!

'स्वदेस' चित्रपटातील ए. आर. रहमान यांचे हे गाणे आपल्या मातृभूमीशी असणारे भावनिक नाते आणि आपुलकीची जाणीव करून देते.

Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist

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संदेसे आते हैं!

सोनू निगम व रूपकुमार राठोड यांच्या आवाजातील 'बॉर्डर' चित्रपटातील हे अजरामर गाणे सैनिकांच्या विरहाची व्यथा आणि त्यांच्या कुटुंबाची आठवण अत्यंत भावूकपणे व्यक्त करते.

Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist

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कर चले हम फिदा!

'हकीकत' चित्रपटातील मोहम्मद रफी यांच्या आवाजातील हे देशभक्तीपर गीत सैनिकांच्या असीम शौर्याला आणि बलिदानाला दिलेली आदरांजली आहे.

Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist

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आय लव्ह माय इंडिया!

आनंद बक्षी यांनी लिहिलेले 'परदेस' चित्रपटातील हे लोकप्रिय गाणे भारतीय संस्कृतीचे महत्त्व सांगत राष्ट्रीय सणाला लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्या ओठांवर असते.

Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist

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मेरे देश की धरती!

ज्येष्ठ अभिनेते मनोज कुमार यांच्यावर चित्रीत झालेले 'उपकार' चित्रपटातील हे आयकॉनिक गाणे भारतीय मातीची समृद्धी आणि शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे सुरेख वर्णन करते.

Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist

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तेरी मिट्टी!

'केसरी' चित्रपटातील बी प्राक यांच्या आवाजातील हे स्पर्शून जाणारे गाणे सैनिकांच्या मातृभूमीवरील निस्सीम प्रेमाचे प्रतीक आहे.

Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist

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ऐ वतन!

'राझी' चित्रपटातील अरिजित सिंग आणि सुनिधी चौहान यांच्या आवाजातील हे गाणे देशाच्या अखंडतेसाठी प्रार्थना करते.

Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist

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छल्ला (मैं लड जाना)!

'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' मधील हे धगधगते अँथम सैनिकांच्या जिद्दीचे आणि लढाऊ वृत्तीचे दर्शन घडवते.

Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist

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रंग दे बसंती!

दलेर मेहंदी आणि ए. आर. रहमान यांच्या संगीताची जोड असलेले हे गाणे तरुणांमध्ये देशभक्तीचा एक नवा उत्साह आणि जल्लोष भरते.

Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist

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मेरा रंग दे बसंती चोला!

'द लेजंड ऑफ भगत सिंग' मधील हे क्रांतीगीत शहीद भगतसिंग आणि त्यांच्या साथीदारांच्या हौतात्म्याची आठवण करून देते.

Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist

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हीर आसमानी!

'फायटर' चित्रपटातील हे गाणे भारतीय हवाई दलातील वैमानिकांची मैत्री, धाडस आणि समर्पित वृत्ती दर्शवते.

Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist

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देस रंगीला!

'फना' चित्रपटातील महालक्ष्मी अय्यर यांच्या मधुर आवाजातील हे गाणे स्वातंत्र्यदिनाच्या सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रमांसाठी नेहमीच पहिली पसंती असते.

Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist

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कांधों से मिलते हैं कांधे!

जावेद अख्तर यांचे शब्द आणि शंकर-एहसान-लॉय यांचे संगीत! 'लक्ष्य' चित्रपटातील हे गाणे भारतीय सैनिकांमधील एकता, बंधुभाव आणि राष्ट्ररक्षणाचा दृढ संकल्प व्यक्त करते.

Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist

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भारत-पाकिस्तान; स्वातंत्र्यदिनाच्या तारखेत फक्त १ दिवसाचा फरक का?

Why Pakistan Celebrates Independence a Day Before India

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