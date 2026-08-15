स्वातंत्र्यदिनी ऐका देशभक्तीपर चित्रपटातील 'ही' सदाबहार गाणी!

सकाळ डिजिटल टीम
'स्वदेस' चित्रपटातील ए. आर. रहमान यांचे हे गाणे आपल्या मातृभूमीशी असणारे भावनिक नाते आणि आपुलकीची जाणीव करून देते.
Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist
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सोनू निगम व रूपकुमार राठोड यांच्या आवाजातील 'बॉर्डर' चित्रपटातील हे अजरामर गाणे सैनिकांच्या विरहाची व्यथा आणि त्यांच्या कुटुंबाची आठवण अत्यंत भावूकपणे व्यक्त करते.
Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist
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'हकीकत' चित्रपटातील मोहम्मद रफी यांच्या आवाजातील हे देशभक्तीपर गीत सैनिकांच्या असीम शौर्याला आणि बलिदानाला दिलेली आदरांजली आहे.
Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist
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आनंद बक्षी यांनी लिहिलेले 'परदेस' चित्रपटातील हे लोकप्रिय गाणे भारतीय संस्कृतीचे महत्त्व सांगत राष्ट्रीय सणाला लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्या ओठांवर असते.
Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist
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ज्येष्ठ अभिनेते मनोज कुमार यांच्यावर चित्रीत झालेले 'उपकार' चित्रपटातील हे आयकॉनिक गाणे भारतीय मातीची समृद्धी आणि शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे सुरेख वर्णन करते.
Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist
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'केसरी' चित्रपटातील बी प्राक यांच्या आवाजातील हे स्पर्शून जाणारे गाणे सैनिकांच्या मातृभूमीवरील निस्सीम प्रेमाचे प्रतीक आहे.
Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist
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'राझी' चित्रपटातील अरिजित सिंग आणि सुनिधी चौहान यांच्या आवाजातील हे गाणे देशाच्या अखंडतेसाठी प्रार्थना करते.
Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist
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'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' मधील हे धगधगते अँथम सैनिकांच्या जिद्दीचे आणि लढाऊ वृत्तीचे दर्शन घडवते.
Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist
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दलेर मेहंदी आणि ए. आर. रहमान यांच्या संगीताची जोड असलेले हे गाणे तरुणांमध्ये देशभक्तीचा एक नवा उत्साह आणि जल्लोष भरते.
Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist
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'द लेजंड ऑफ भगत सिंग' मधील हे क्रांतीगीत शहीद भगतसिंग आणि त्यांच्या साथीदारांच्या हौतात्म्याची आठवण करून देते.
Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist
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'फायटर' चित्रपटातील हे गाणे भारतीय हवाई दलातील वैमानिकांची मैत्री, धाडस आणि समर्पित वृत्ती दर्शवते.
Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist
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'फना' चित्रपटातील महालक्ष्मी अय्यर यांच्या मधुर आवाजातील हे गाणे स्वातंत्र्यदिनाच्या सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रमांसाठी नेहमीच पहिली पसंती असते.
Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist
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जावेद अख्तर यांचे शब्द आणि शंकर-एहसान-लॉय यांचे संगीत! 'लक्ष्य' चित्रपटातील हे गाणे भारतीय सैनिकांमधील एकता, बंधुभाव आणि राष्ट्ररक्षणाचा दृढ संकल्प व्यक्त करते.
Soul-Stirring Patriotic Songs for Your Playlist
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भारत-पाकिस्तान; स्वातंत्र्यदिनाच्या तारखेत फक्त १ दिवसाचा फरक का?
Why Pakistan Celebrates Independence a Day Before India
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