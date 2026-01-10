South Goa Travel Guide : निवांत, चिल्ड राहण्यासाठी, साऊथ गोव्याला भेट द्याच...; बटरफ्लाय बीच नक्कीच आवडेल

Sandeep Shirguppe
निळा समुद्र, स्वच्छ किनारे आणि शांत वातावरण यासाठी साऊथ गोवा पर्यटकांचा पहिला पसंतीचा पर्याय ठरत आहे.
South Goa Travel Guide
कोल्वा बीचवर लांब पसरलेली सोनेरी वाळू आणि शांत लाटा मनाला विलक्षण समाधान देतात.
बेनौलिम बीच हा कमी गर्दीमुळे कुटुंब आणि निवांत सुट्टीसाठी अत्यंत योग्य मानला जातो.
नारळाच्या झाडांनी वेढलेला पालोलेम बीच हनीमून आणि रिलॅक्स ट्रिपसाठी प्रसिद्ध आहे.
डोंगरकड्यांमध्ये लपलेला बटरफ्लाय बीच निसर्गप्रेमी आणि फोटोप्रेमींसाठी खास ठिकाण आहे.
अगोंडा बीचवरील शांतता, योग आणि मेडिटेशनसाठी आदर्श वातावरण निर्माण करते.
मोबोर बीच लक्झरी रिसॉर्ट्स, वॉटर एक्टिव्हीटी आणि शांत समुद्रकिनाऱ्यासाठी ओळखला जातो.
शांत, स्वच्छ आणि सुंदर बीचेस अनुभवण्यासाठी साऊथ गोवा ही सर्वोत्तम पर्यटनस्थळ निवड आहे.
