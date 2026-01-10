South Goa Travel Guide : निवांत, चिल्ड राहण्यासाठी, साऊथ गोव्याला भेट द्याच...; बटरफ्लाय बीच नक्कीच आवडेल

Sandeep Shirguppe

साऊथ गोवा

निळा समुद्र, स्वच्छ किनारे आणि शांत वातावरण यासाठी साऊथ गोवा पर्यटकांचा पहिला पसंतीचा पर्याय ठरत आहे.

South Goa Travel Guide

|

esakal

कोल्वा बीच

कोल्वा बीचवर लांब पसरलेली सोनेरी वाळू आणि शांत लाटा मनाला विलक्षण समाधान देतात.

South Goa Travel Guide

|

esakal

बेनौलिम बीच

बेनौलिम बीच हा कमी गर्दीमुळे कुटुंब आणि निवांत सुट्टीसाठी अत्यंत योग्य मानला जातो.

South Goa Travel Guide

|

esakal

पालोलेम बीच

नारळाच्या झाडांनी वेढलेला पालोलेम बीच हनीमून आणि रिलॅक्स ट्रिपसाठी प्रसिद्ध आहे.

South Goa Travel Guide

|

esakal

बटरफ्लाय बीच

डोंगरकड्यांमध्ये लपलेला बटरफ्लाय बीच निसर्गप्रेमी आणि फोटोप्रेमींसाठी खास ठिकाण आहे.

South Goa Travel Guide

|

esakal

अगोंडा बीच

अगोंडा बीचवरील शांतता, योग आणि मेडिटेशनसाठी आदर्श वातावरण निर्माण करते.

South Goa Travel Guide

|

esakal

मोबोर बीच

मोबोर बीच लक्झरी रिसॉर्ट्स, वॉटर एक्टिव्हीटी आणि शांत समुद्रकिनाऱ्यासाठी ओळखला जातो.

South Goa Travel Guide

|

esakal

सर्वोत्तम स्थळ

शांत, स्वच्छ आणि सुंदर बीचेस अनुभवण्यासाठी साऊथ गोवा ही सर्वोत्तम पर्यटनस्थळ निवड आहे.

South Goa Travel Guide

|

esakal

आणखी पाहा...