गर्दी नको? मग यंदाची समर ट्रिप करा, श्रीवर्धन किनाऱ्यावर!

Pranali Kodre

श्रीवर्धन

कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील प्रसिद्ध समुद्र किनाऱ्यांपैकी एक असलेला समुद्रकिनारा म्हणजे श्रीवर्धन.

निसर्गरम्य समुद्रकिनारा

शांत, स्वच्छ आणि निसर्गरम्य समुद्रकिनाऱ्यासाठी श्रीवर्धन प्रसिद्ध आहे.

कमी गर्दी

कोकणातील इतर प्रसिद्ध समुद्रकिनाऱ्यांच्या तुलनेत येथे गर्दी कमी असते. त्यामुळे शांततेत सुट्टी घालवण्यासाठी हा उत्तम पर्याय आहे.

पांढऱ्या आणि काळ्या रंगाची वाळू

साधारण ४-३ किलोमीटर लाब असलेल्या या समुद्रकिनारी पांढऱ्या आणि काळ्या रंगाची संमिश्र वाळू आहे.

देखणा नजारा

सुर्योदय आणि सुर्यास्तावेळी या किनाऱ्याहून अत्यंत देखणा नजारा दिसतो.

हरिहरेश्वर

श्रीवर्धनपासूनच जवळ (२० किमी) हरिहरेश्वर, जे दक्षिण काशी म्हणूनही ओळखले जाते, हे पर्यटन स्थळ आहे.

दिवेआगर

याशिवाय दिवेआगरही (२३ किमी) देखील जवळ आहे. हा सुरक्षित मानला जाणारा समुद्रकिनारा आहे.

कधी भेट द्याल?

ऑक्टोबर ते मार्च हा श्रीवर्धनला जाण्यासाठी उत्तम काळ असला, तरी उन्हाळ्यातही येथे जाऊन आंबे खाण्याचा आनंद घेता येतो, तर पावसाळ्यात हिरवागार निसर्ग अनुभवता येतो.

कसे जाल?

पुणे आणि मुंबईपासून साधारण १५० ते १६० किमी अंतरावर श्रीवर्धन असून स्वत:च्या वाहनाने किंबा बसने येथे पोहोचता येते.

