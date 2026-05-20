गर्दी नको? मग यंदाची समर ट्रिप करा, श्रीवर्धन किनाऱ्यावर!

Pranali Kodre
कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील प्रसिद्ध समुद्र किनाऱ्यांपैकी एक असलेला समुद्रकिनारा म्हणजे श्रीवर्धन.
शांत, स्वच्छ आणि निसर्गरम्य समुद्रकिनाऱ्यासाठी श्रीवर्धन प्रसिद्ध आहे.
कोकणातील इतर प्रसिद्ध समुद्रकिनाऱ्यांच्या तुलनेत येथे गर्दी कमी असते. त्यामुळे शांततेत सुट्टी घालवण्यासाठी हा उत्तम पर्याय आहे.
साधारण ४-३ किलोमीटर लाब असलेल्या या समुद्रकिनारी पांढऱ्या आणि काळ्या रंगाची संमिश्र वाळू आहे.
सुर्योदय आणि सुर्यास्तावेळी या किनाऱ्याहून अत्यंत देखणा नजारा दिसतो.
श्रीवर्धनपासूनच जवळ (२० किमी) हरिहरेश्वर, जे दक्षिण काशी म्हणूनही ओळखले जाते, हे पर्यटन स्थळ आहे.
याशिवाय दिवेआगरही (२३ किमी) देखील जवळ आहे. हा सुरक्षित मानला जाणारा समुद्रकिनारा आहे.
ऑक्टोबर ते मार्च हा श्रीवर्धनला जाण्यासाठी उत्तम काळ असला, तरी उन्हाळ्यातही येथे जाऊन आंबे खाण्याचा आनंद घेता येतो, तर पावसाळ्यात हिरवागार निसर्ग अनुभवता येतो.
पुणे आणि मुंबईपासून साधारण १५० ते १६० किमी अंतरावर श्रीवर्धन असून स्वत:च्या वाहनाने किंबा बसने येथे पोहोचता येते.
