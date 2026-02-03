गर्दीपासून दूर, निसर्गाच्या कुशीतली मुंबईजवळच्या 'या' ठिकाणांना नक्की द्या भेट!

Aarti Badade
निसर्ग, इतिहास आणि साहसाचा सुंदर संगम असलेले पनवेल एक परफेक्ट ठिकाण आहे.
ट्रेकिंगची आवड असणाऱ्या जोडीदारांसाठी प्रबळगड किल्ला हा एक थरारक आणि निसर्गरम्य अनुभव देणारा पर्याय आहे.
हिरवाई आणि शांत वातावरणामुळे अदई धबधबा हे जोडप्यांसाठी फोटोशूट करण्यासाठी पनवेलमधील सर्वात लोकप्रिय ठिकाण आहे.
शहराच्या गोंगाटापासून दूर पक्षीनिरीक्षण आणि शांतता हवी असल्यास कर्नाळा पक्षी अभयारण्य हे एक उत्तम ठिकाण आहे.
किल्ल्याची अनोखी शंकूच्या आकाराची रचना आणि तिथून दिसणारा निसर्ग ट्रेकर्सना भुरळ घालणारा ठरतो.
मुंबई आणि पुण्यापासून जवळ असल्याने तुम्ही केवळ एका दिवसात या सर्व ठिकाणांना भेट देऊ शकता.
"या परिसरात फिरताना आरामदायक शूज आणि पुरेसे पाणी सोबत ठेवा जेणेकरून तुमचा ट्रेक सुखद होईल.
आपल्या जोडीदाराला पनवेलच्या निसर्गरम्य सहलीचे सरप्राईज द्या.
