पावसाळ्यात महाराष्ट्रातील 'या' 5 ठिकाणांना नक्की द्या भेट!

Aarti Badade
पावसाळा सुरू होताच महाराष्ट्रातील निसर्ग सौंदर्य अगदी बहरू येते; हिरवेगार डोंगर, धुक्याची चादर आणि धबधब्यांचे विहंगम दृश्य पर्यटकांना आकर्षित करते.
मुंबई-पुण्याजवळ असलेले लोणावळा हे सर्वात लोकप्रिय ठिकाण असून भुशी डॅम, राजमाची आणि लायन्स पॉईंट येथील धुके पर्यटकांना भुरळ पाडते.
मुंबई-पुण्यापासून सहज पोहोचता येणारा माळशेज घाट हा मान्सूनप्रेमींसाठी स्वर्ग असून, येथे असंख्य धबधबे आणि दुर्मिळ पक्षी पाहायला मिळतात.
'हिल स्टेशनची राणी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाबळेश्वरमध्ये पावसाळ्यात लिंगमाळा धबधबा आणि आर्थर सीट पॉईंटवर ढगांचा विलोभनीय खेळ पाहायला मिळतो.
रायगड जिल्ह्यातील माथेरान हे आशियातील एकमेव 'गाड्यांना बंदी' असलेले हिल स्टेशन असून, येथील लाल मातीच्या पाऊलवाटा धुक्यात खूप सुंदर दिसतात.
साहसी पर्यटनाची आवड असणाऱ्यांसाठी रायगडमधील कोलाड सर्वोत्तम असून, पावसाळ्यात कुंडलिका नदीवर होणारी 'रिव्हर राफ्टिंग' हे येथील मुख्य आकर्षण आहे.
पावसाळ्यात कोणत्याही डोंगराळ किंवा घाटाच्या ठिकाणी पर्यटनासाठी जाण्यापूर्वी स्थानिक हवामान आणि प्रशासनाचे अंदाज काळजीपूर्वक तपासून घ्यावेत.
रोजच्या धकाधकीच्या आयुष्यातून वेळ काढून निसर्गाच्या कुशीत विसावण्यासाठी आणि मान्सूनचा आनंद घेण्यासाठी या ५ ठिकाणांचा पर्याय अतिशय उत्तम आहे.
