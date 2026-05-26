GK : जगातील एकमेव आश्चर्य! असा कोणता समुद्र आहे ज्याला अजिबात किनारा नाही?

Aarti Badade

भू-सीमा नसलेला एकमेव समुद्र

उत्तर अटलांटिक महासागराच्या अगदी मध्यभागी स्थित असलेला 'सारगासो समुद्र' (Sargasso Sea) हा जगातील एकमेव असा समुद्र आहे ज्याला कोणताही पारंपारिक जमिनीचा किनारा नाही.

Sargasso sea unique ocean currents facts

चार सागरी प्रवाहांचे चक्र

या अनोख्या समुद्राच्या सीमा कोणत्याही जमिनीने नव्हे, तर महासागरात वर्तुळाकार फिरणाऱ्या चार प्रमुख बलाढ्य सागरी प्रवाहांच्या (Oceanic Currents) चक्रामुळे ठरतात.

उष्ण पाण्याचा 'गल्फ स्ट्रीम' प्रवाह

सारगासो समुद्राच्या पश्चिमेला 'गल्फ स्ट्रीम' नावाचा अत्यंत वेगवान आणि उष्ण पाण्याचा सागरी प्रवाह वाहत असतो, जो या समुद्राची पश्चिमेकडील सीमा तयार करतो.

तीन मोठे प्रवाह

याच्या उत्तरेला 'उत्तर अटलांटिक प्रवाह', पूर्वेला 'कॅनरी प्रवाह' आणि दक्षिणेला 'उत्तर अटलांटिक विषुववृत्तीय प्रवाह' सातत्याने वाहत असल्याने हा समुद्र एका जागी स्थिरावला आहे.

तपकिरी समुद्री गवत

या समुद्राच्या विस्तीर्ण पाण्यावर 'सारगॅसम' (Sargassum) नावाचे वैशिष्ट्यपूर्ण तपकिरी रंगाचे समुद्री गवत (शैवाल) मोठ्या प्रमाणावर तरंगताना पाहायला मिळते.

हजारो दुर्मिळ सागरी जीवांचे आश्रयस्थान

हे तरंगणारे समुद्री गवत महासागरातील अनेक दुर्मिळ लहान-मोठ्या माशांना, समुद्री कासवांना आणि इतर सागरी जीवांना अन्न व सुरक्षित आश्रय देण्याचे महत्त्वाचे काम करते.

गडद निळ्या रंगाचे पाणी

चारही बाजूंनी प्रवाहांचे कवच असल्यामुळे या समुद्राच्या आतील पाणी अत्यंत शांत, उबदार आणि गडद निळ्या रंगाचे अतिशय स्वच्छ आणि पारदर्शक दिसते.

