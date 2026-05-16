अध्यात्म, इतिहास अन् निसर्गाचा सुंदर मिलाफ; नाशिकमधील ‘ही’ 4 ठिकाणे पाहायलाच हवीत!

Aarti Badade

महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी

नाशिक जिल्हा हा अध्यात्म, समृद्ध इतिहास आणि निसर्गसौंदर्याचा एक सुरेख संगम आहे, जो या जिल्ह्याला महाराष्ट्राच्या पर्यटन नकाशावर अत्यंत खास आणि वैशिष्ट्यपूर्ण बनवतो.

पवित्र पंचवटी आणि काळाराम मंदिर

गोदावरी नदीच्या पवित्र काठावर वसलेले पंचवटी हे रामायण काळातील ऐतिहासिक ठिकाण आहे. येथील काळ्या दगडातील भव्य काळाराम मंदिर हे भक्तांचे प्रमुख श्रद्धास्थान आहे.

त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग

भारतातील १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शंकराला समर्पित आहे. ब्रम्हगिरी पर्वताच्या पायथ्याशी वसलेले हे ठिकाण अथांग आध्यात्मिक ऊर्जेसाठी ओळखले जाते.

श्री हनुमानाचे जन्मस्थान 'अंजनेरी'

त्र्यंबकेश्वर जवळील अंजनेरी पर्वत हा भगवान हनुमानाचे जन्मस्थान मानला जातो. हे ठिकाण गिर्यारोहक (Trekkers) आणि निसर्गप्रेमींसाठी अतिशय शांत आणि आल्हाददायक आहे.

पावन तपोवन परिसर

गोदावरी नदीच्या तीरावरील तपोवन हे एक अतिशय शांत आणि पवित्र वनक्षेत्र आहे. पौराणिक कथेनुसार, याच परिसरात अनेक ऋषीमुनींनी तपश्चर्या केली होती.

गंगापूर धरण आणि विरंगुळा

संध्याकाळच्या निवांत क्षणांसाठी गंगापूर धरणाचा परिसर आणि येथील बॅकवॉटर (जलाशय) उत्तम पर्याय आहे. निसर्ग पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटक येथे मोठ्या संख्येने येतात.

मनाला शांती देणारा प्रवास

अध्यात्म आणि निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवण्यासाठी नाशिकचा हा संपूर्ण प्रवास मनाला असीम शांती आणि डोळ्यांना विरंगुळा देणारा एक अद्भुत अनुभव ठरतो.

