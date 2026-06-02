निसर्गाच्या कुशीत लपलेलं रत्न! पुण्यातील 'हे' ठिकाण तुम्हाला माहिती का?

Apurva Kulkarni

पुणे

पुण्यातील गरमीने हैराण झालात मग काळजी करण्याचं कारण नाही. पुण्याजवळील असं एक ठिकाण आहे, जो तुमचा दिवस खास बनवेल.

Necklace Point

भोर

पुण्यापासून जवळपास ६० ते ७० किलोमीटर अंतरावर भोर तालुक्यात हे ठिकाण आहे.

नेकलेस पाईंट

डोंगररांगामधून वळण घेत जाणारा रस्ता वरून पाहिल्यानंतर एखाद्या नेकलेससारखा दिसतो. त्यामुळे त्याला नेकलेस पाईंट नाव दिलं केलं.

खास आकर्षण

पुणे वरंधा घाट मार्गावर हे ठिकाण पर्यटकांसाठी खास आकर्षण ठरतं.

हिरवाईने नटलेला डोंगर

जुने ते सप्टेंबर या काळात नेकलेस पॉईंटला भेट दिल्यास तुम्हाला हिरवाईने नटलेला डोंगर पहायला मिळेल.

सुर्योदय

हा सुर्योदयासाठी आणि सूर्यास्तासाठी हा पाईंट पर्यटकांना आकर्षित करतो.

वीकेंड प्लॅन

तुम्हीही यंदाच्या वीकेंडला पुण्याच्या जवळ कुठे जाण्याचा प्लॅन करत असाल तर नेकलेस पॉईंट उत्तम पर्याय आहे.

