डायबिटीजला करा रामराम! घराच्या गच्चीवर उगवा ही डायबिटीज फ्रेंडली ६ झाडे

Anushka Tapshalkar
डायबिटीज कंट्रोल न झाल्यास किडनी, डोळे आणि नसा खराब होण्याची शक्यता असते. पण काही औषधी वनस्पतींमुळे शुगर सहज नियंत्रणात ठेवता येते.
शुगर वाढू न देणारे गुणधर्म. कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासही मदत. आयुर्वेदात याला डायबिटीजचा रामबाण इलाज मानले जाते.
यातील फाइटोकेमिकल्स इंसुलिनसारखे कार्य करतात. त्यामुळे शुगरचा वापर होतो आणि लेवल संतुलित राहतो.
यात अँटी-डायबिटिक गुणधर्म असून किडनीचे संरक्षण करते व शरीरातील कफ दोष संतुलित ठेवते.
घरोघरी सहज उगवणारे हे झाड शुगर स्पाइक होण्यापासून बचाव करते. याचे नियमित सेवन करणे फायदेशीर ठरते.
केळ्याच्या पानांमध्ये अँटी-डायबिटिक गुणधर्म व अँटीऑक्सीडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात.
पँक्रियाजमधील बीटा सेल्स सक्रिय करून इंसुलिन उत्पादन वाढवते. त्यामुळे रक्तातील शुगर कमी होतो.
हे सर्व झाडे छतावर किंवा गच्चीवर सहज लावता येतात. सकाळी रिकाम्या पोटी सेवन केल्यास शुगर नियंत्रणात राहते.