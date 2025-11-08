Recharge Plans : २०० रुपयांपेक्षा स्वस्त रिचार्ज, जिओ, एअरटेल आणि व्हीआयचे हे भन्नाट प्लॅन, एन्जॉय करा...

Sandeep Shirguppe

Jio, Airtel आणि Vi

Jio, Airtel आणि Vi मधील सर्वात स्वस्त रिचार्ज प्लॅन तुम्हाला माहिती आहेत का? २८ दिवसांचे भन्नाट प्लॅन जाणून घ्या.

जिओचा १८९ रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

जिओचा १८९ रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन अधिकृत पोर्टलवर दिलेल्या माहितीनुसार युजर्सना २८ दिवसांची पूर्ण वैधता मिळते.

अमर्यादित कॉलिंग

जिओच्या १८९ रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये, वापरकर्त्यांना अमर्यादित कॉलिंगचा फायदा मिळतो.

२ जीबी इंटरनेट

जिओच्या १८९ रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये युजर्सना २ जीबी इंटरनेट डेटा आणि ३०० एसएमएसची सुविधा मिळते.

२८ दिवसांची पूर्ण वैधता

एअरटेलचा १९९ रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन आहे. यामध्ये २८ दिवसांची पूर्ण वैधता दिली जाते.

१९९ रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

Vi कडे १९९ रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन आहे. यामध्ये, वापरकर्त्यांना २८ दिवसांची पूर्ण वैधता मिळते.

अमर्यादित कॉलिंग

Vi चा १९९ रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन वापरकर्त्यांना अमर्यादित कॉलिंग, ३०० एसएमएस आणि २ जीबी इंटरनेट डेटा देतो.

