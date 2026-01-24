Republic Day 2026: यंदा प्रजासत्ताक दिन खास करा; मुलांसोबत भेट द्या ‘या’ खास ठिकाणांना

Monika Shinde

प्रजासत्ताक दिन

यंदा प्रजासत्ताक दिन वेगळ्या पद्धतीने साजरा करा. मुलांसोबत फिरायला जाऊन देशाचा इतिहास, संस्कृती आणि शौर्य जवळून अनुभवण्याची ही उत्तम संधी आहे.

Republic Day

कर्तव्यपथ (राजपथ)

नवी दिल्लीतील कर्तव्यपथावर होणारी भव्य प्रजासत्ताक दिन परेड मुलांसाठी प्रेरणादायी ठरते. लष्करी ताकद आणि सांस्कृतिक चित्ररथ पाहण्याचा खास अनुभव मिळतो.

Duty Path (Rajpath)

इंडिया गेट

इंडिया गेट हे शहीद जवानांच्या स्मृतीचे प्रतीक आहे. येथे भेट दिल्यास मुलांना बलिदानाचे महत्त्व समजते आणि कुटुंबासोबत शांत वेळ घालवता येतो.

India Gate

लाल किल्ला

दिल्लीतील लाल किल्ला भारताच्या गौरवशाली इतिहासाची साक्ष देतो. स्वातंत्र्यलढ्याच्या कथा आणि लाईट अँड साउंड शो मुलांना विशेष आवडतो.

Red Fort

नॅशनल वॉर मेमोरियल

भारतीय सैनिकांच्या शौर्याला समर्पित नॅशनल वॉर मेमोरियल हे ठिकाण मुलांमध्ये देशप्रेम आणि राष्ट्रसेवेची प्रेरणा निर्माण करते.

National War Memorial

कुतुब मिनार

कुतुबमिनारसारखी ऐतिहासिक स्थळे पाहिल्याने मुलांना भारताच्या प्राचीन स्थापत्यकलेची ओळख होते आणि इतिहास अभ्यास अधिक रंजक बनतो.

Qutub Minar

जंतर मंतर

जंतरमंतर येथे खगोलशास्त्राची ओळख होते. विज्ञान आणि इतिहास यांचा संगम अनुभवण्याची संधी मुलांसाठी नक्कीच उत्सुकता वाढवणारी आहे.

Jantar Mantar

