Post Heart Attack Care: हार्ट अटॅकनंतर रुग्णाने कोणती काळजी घ्यावी?

Monika Shinde
हार्ट अटॅकनंतर रुग्णाने जीवनशैलीत तातडीने बदलणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांचे मार्गदर्शन नियमित घेणे, औषधे वेळेवर घेणे आणि आरोग्य तपासणीसाठी वेळोवेळी भेट देणे महत्त्वाचे आहे.
heart patient care
esakal
संतुलित आहार घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. कमी तूप, कमी मिठ, कमी साखर आणि भरपूर फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्ये यांचा समावेश करा. तसेच फास्ट फूड खाणे टाळा
heart patient care
esakal
रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी नियमित व्यायाम करा. जसे की हलके चालणे, योगा, स्ट्रेचिंग आणि सायकलिंग यासारखे सोपे व्यायाम हृदयासाठी फायदेशीर आहेत. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार व्यायाम सुरू करा.
heart patient care
esakal
तणाव कमी करण्यासाठी ध्यान, प्राणायाम आणि श्वासावर नियंत्रण ठेवण्याचे तंत्र वापरा. तणाव हृदयावर ताण आणतो, त्यामुळे मानसिक शांती आवश्यक आहे.
heart patient care
esakal
धूम्रपान आणि मद्यपान पूर्णपणे करणे टाळा. ही सवय हृदयासाठी घातक आहे. औषधांसह जीवनशैली बदलणे हृदयाचे संरक्षण करते.
heart patient care
esakal
औषधे वेळेत आणि प्रमाणानुसार घ्या. रुग्णाला स्टॅटिन्स, बीटा-ब्लॉकर किंवा इतर हृदयाचे औषधे असू शकतात. डॉक्टरांचा सल्ला न घेता बदल करू नका.
heart patient care
esakal
नियमित तपासण्या करणे आवश्यक आहे. रक्तदाब, कोलेस्टेरॉल, रक्तातील साखर यांचे नियमित मोजमाप करा आणि डॉक्टरांना अहवाल दाखवा.
heart patient care
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.