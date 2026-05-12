प्रेग्नन्सीमध्ये फिट आणि हेल्दी राहण्यासाठी 'हे' आहेत बेस्ट अन् सेफ व्यायाम

Anushka Tapshalkar

गर्भधारणेत व्यायाम

हलका आणि सुरक्षित व्यायाम केल्याने शरीर तंदुरुस्त राहते, पाठदुखी कमी होते आणि मानसिक तणावही कमी होतो.

Best and Safe Exercises to do in Pregnancy

पेल्विक टिल्ट

पाठीवर झोपून गुडघे वाकवा आणि कंबर हलकी दाबा. हा व्यायाम कंबरेवरील ताण कमी करण्यास मदत करतो.

Pelvic Tilt

कॅट-कॅमल स्ट्रेच

चार हातांवर येऊन पाठ हळूहळू वर-खाली करा. यामुळे कणा सैल राहतो आणि शरीराची लवचिकता वाढते.

Cat Cow Pose

दररोज वॉकिंग करा

रोज १५-२० मिनिटं चालणं गर्भधारणेत सुरक्षित मानलं जातं. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारतं आणि शरीर सक्रिय राहतं.

Walking

साइड लायिंग लेग लिफ्ट

बाजूला झोपून पाय वर उचलण्याचा हा व्यायाम कुल्ह्याचे स्नायू मजबूत करतो आणि कण्याला आधार देतो.

Side Lying Leg Lift

डीप ब्रीदिंगचा फायदा

दीर्घ श्वास घेण्याच्या व्यायामामुळे तणाव कमी होतो, मन शांत राहतं आणि स्नायू रिलॅक्स होतात.

Deep Breathing

व्यायाम करताना घ्या काळजी

कोणताही व्यायाम सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि शरीराला त्रास जाणवल्यास लगेच थांबा

Precautions to take while Exercising

Health Benefits of Eating Oranges in Pregnancy

