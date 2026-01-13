प्रेग्नन्सीमध्ये संत्री का आहेत सुपरफ्रूट? 8 जबरदस्त फायदे जाणून घ्या

Anushka Tapshalkar
रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते आणि बाळाच्या योग्य वाढीस मदत करते.
Rich in Vitamin C
जन्मजात दोष टाळण्यासाठी आणि गर्भाच्या विकासासाठी अत्यावश्यक.
Boost Folic Acid Intake
डिहायड्रेशन टाळते आणि अम्नियोटिक फ्लुइडची पातळी राखण्यास मदत करते.
Keeps Hydrated
गर्भधारणेत होणाऱ्या बद्धकोष्ठतेपासून दिलासा मिळतो.
Fibre Rich
पेशींचे संरक्षण करतात आणि एकूण आरोग्य सुधारतात.
बाळाच्या हाडांच्या विकासासाठी आणि आईच्या हाडांच्या मजबुतीसाठी उपयुक्त.
Calcium
पोटावर ताण न देता सहज पचते.
Helps Digestion
आंबट-गोड चव मळमळ कमी करण्यास सहाय्यक ठरू शकते.
Helps in Morning sickness
संत्री पौष्टिक असली तरी आम्लता आणि नैसर्गिक साखर लक्षात घेऊन मर्यादेतच सेवन करा.
Winter Pregnancy Diet