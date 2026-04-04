Best Selling Cars India : यंदा सर्वाधिक विक्री होणारी कारची किंमत फक्त 6 लाखांपासून पुढे, दुसरा नंबर टाटाचा

Sandeep Shirguppe
Maruti Suzuki Dzire ही कार एप्रिल 2025 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान भारतातील सर्वाधिक विक्री होणारी कार ठरली.
top selling cars India 2026
esakal
या कालावधीत डिजायरच्या तब्बल 2 लाख 07 हजार 906 युनिट्सची विक्री झाली असून तिने इतर सर्व कार मॉडेल्सना मागे टाकले.
गेल्या चार वर्षांपासून भारतात सर्वाधिक विक्री करणारी Maruti Suzuki WagonR या वर्षी डिजायरने मागे टाकली.
या यादीत दुसऱ्या स्थानावर Tata Nexon असून तिच्या 1 लाख 96 हजार 244 युनिट्सची विक्री झाली आहे.
डिजायरची बेस प्राईज एक्स शोरूम 6 लाख 25 हजारापासून आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांमध्ये या कारची मागणी मोठी आहे.
मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह पेट्रोल मॉडेलमध्ये डिजायर 24.79 किलोमीटर प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देते.
डिजायरच्या CNG मॉडेलमध्ये 33.73 km/kg पर्यंत मायलेज मिळत असल्याने ती अधिक किफायतशीर पर्याय म्हणून ओळखली जाते.
या कारमध्ये 6 एअरबॅग, 360° HD कॅमेरा, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आणि इलेक्ट्रिक सनरूफसारखे आधुनिक फीचर्स दिले आहेत.
