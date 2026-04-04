Best Selling Cars India : यंदा सर्वाधिक विक्री होणारी कारची किंमत फक्त 6 लाखांपासून पुढे, दुसरा नंबर टाटाचा

Sandeep Shirguppe

2026 मध्ये सर्वाधिक विक्रीची कार

Maruti Suzuki Dzire ही कार एप्रिल 2025 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान भारतातील सर्वाधिक विक्री होणारी कार ठरली.

|

esakal

दोन लाखांहून अधिक कारची विक्री

या कालावधीत डिजायरच्या तब्बल 2 लाख 07 हजार 906 युनिट्सची विक्री झाली असून तिने इतर सर्व कार मॉडेल्सना मागे टाकले.

|

esakal

चार वर्षांची बादशाही संपली

गेल्या चार वर्षांपासून भारतात सर्वाधिक विक्री करणारी Maruti Suzuki WagonR या वर्षी डिजायरने मागे टाकली.

|

esakal

दुसऱ्या क्रमांकावर लोकप्रिय SUV

या यादीत दुसऱ्या स्थानावर Tata Nexon असून तिच्या 1 लाख 96 हजार 244 युनिट्सची विक्री झाली आहे.

|

esakal

परवडणारी किंमत मोठे आकर्षण

डिजायरची बेस प्राईज एक्स शोरूम 6 लाख 25 हजारापासून आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांमध्ये या कारची मागणी मोठी आहे.

|

esakal

पेट्रोलवर दमदार मायलेज

मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह पेट्रोल मॉडेलमध्ये डिजायर 24.79 किलोमीटर प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देते.

|

esakal

CNG मध्ये जबरदस्त बचत

डिजायरच्या CNG मॉडेलमध्ये 33.73 km/kg पर्यंत मायलेज मिळत असल्याने ती अधिक किफायतशीर पर्याय म्हणून ओळखली जाते.

|

esakal

आधुनिक फीचर्सची भरपूर सुविधा

या कारमध्ये 6 एअरबॅग, 360° HD कॅमेरा, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आणि इलेक्ट्रिक सनरूफसारखे आधुनिक फीचर्स दिले आहेत.

|

esakal

आणखी पाहा...