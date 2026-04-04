सिंहगडावरील भव्य राजवाडा कोणी विकला? पाहा १५० वर्षांपूर्वीचे फोटो

Saisimran Ghashi
एकेकाळी सिंहगडावर भव्य इमारती होत्या, पण आज त्यांचा मागमूसही नाही.
Lost Sinhagad Glory
esakal
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात गडावर अनेक नवी बांधकामे झाली होती.
Shivaji maharaj's Golden Era
esakal
जवाहिरखाना, रत्नशाळा आणि राजवाडा गडाची शान होते.
Jawahir Khana, Ratnashala, royal Rajwada
esakal
आज या इमारतींचे कोणतेही अवशेष गडावर दिसत नाहीत.
grand buildings of Sinhagad
esakal
इंग्रजांनी या इमारती विकल्याची माहिती समोर आली आहे.
Sinhagad Fort sold by britishers
esakal
२ मे १८७६ च्या 'द पूना ऑब्झर्व्हर'मध्ये याबाबत जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती.
2 May 1876 advertisement in 'The Poona Observer'
esakal
दोराबजी पदमजी यांनी या इमारती विकत घेतल्याचे समोर आले.
Dorabji Padamji purchased buildings of Sinhagad Fort
esakal
जाहिरातीत या इमारती भाड्याने देण्याचा उल्लेख होता.
1876 ad offered Sinhagad’s grand structures for rent
esakal
१८१८ नंतर सिंहगड इंग्रजांच्या ताब्यात गेला आणि अनेक बदल झाले.
1818, Sinhagad came under British control
esakal
या माहितीमुळे सिंहगडाच्या हरवलेल्या इतिहासावर नवा प्रकाश पडला आहे.
Sinhagad’s lost royal heritage
esakal
esakal