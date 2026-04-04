सिंहगडावरील भव्य राजवाडा कोणी विकला? पाहा १५० वर्षांपूर्वीचे फोटो

Saisimran Ghashi

सिंहगडाचं हरवलेलं वैभव

एकेकाळी सिंहगडावर भव्य इमारती होत्या, पण आज त्यांचा मागमूसही नाही.

Lost Sinhagad Glory

शिवरायांचा काळ

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात गडावर अनेक नवी बांधकामे झाली होती.

Shivaji maharaj's Golden Era

वैभवशाली इमारती

जवाहिरखाना, रत्नशाळा आणि राजवाडा गडाची शान होते.

Jawahir Khana, Ratnashala, royal Rajwada

आता काय उरलं?

आज या इमारतींचे कोणतेही अवशेष गडावर दिसत नाहीत.

grand buildings of Sinhagad

इंग्रजांचा निर्णय

इंग्रजांनी या इमारती विकल्याची माहिती समोर आली आहे.

Sinhagad Fort sold by britishers

जुनी जाहिरात

२ मे १८७६ च्या 'द पूना ऑब्झर्व्हर'मध्ये याबाबत जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती.

2 May 1876 advertisement in 'The Poona Observer'

कोणाने घेतल्या इमारती?

दोराबजी पदमजी यांनी या इमारती विकत घेतल्याचे समोर आले.

Dorabji Padamji purchased buildings of Sinhagad Fort

भाड्याने देण्याची तयारी

जाहिरातीत या इमारती भाड्याने देण्याचा उल्लेख होता.

1876 ad offered Sinhagad’s grand structures for rent

पेशव्यांनंतरची स्थिती

१८१८ नंतर सिंहगड इंग्रजांच्या ताब्यात गेला आणि अनेक बदल झाले.

1818, Sinhagad came under British control

इतिहासाचा नवा शोध

या माहितीमुळे सिंहगडाच्या हरवलेल्या इतिहासावर नवा प्रकाश पडला आहे.

Sinhagad’s lost royal heritage

'शोले' चित्रपटात 'या' अभिनेत्याला कामाबद्दल पैसे नाही, तर देण्यात आलेला फक्त एक फ्रीज

