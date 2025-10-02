यंदा दसऱ्याच्या निमित्ताने खरेदी करा छोट्या वस्तू

Anushka Tapshalkar
अश्विन शुक्ल दशमीला दसरा साजरा होतो; रावण दहन होते आणि आपट्याची पानं सोनं म्हणून वाटली जातात, तसेच सोने-चांदीची खरेदीही जोरात होते.
Dussehra
sakal
दसरा, दिवाळी आणि धनत्रयोदशी या सणांमध्ये सोनं आणि चांदी खरेदी करणे शुभ मानले जाते, ज्यामुळे त्यांची मागणी वाढत असते. परंतु, यंदा सोन्याचे दर सतत वाढत आहेत.
Gold Purchase
sakal
२०२५ मध्ये सोन्याच्या किमतीत आतापर्यंत ४०% वाढ झाली आहे. २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रतिदहा ग्रॅम १,०७,४५० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १,१७,३०० रुपये (जीएसटीशिवाय) आहे. जीएसटीसह ही किंमत १,२१,५०० रुपये आहे.
Gold Price in India
sakal
तज्ज्ञांच्या मते, सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी १०–३०% ने कमी होऊ शकते, परंतु एकूण विक्री मूल्य जास्त राहील कारण किंमती उच्च पातळीवर आहेत.
Small Items to Purchase on Dussehra
sakal
वाढत्या किंमतींमुळे जड दागिन्यांच्या ऐवजी हलक्या, १४–१८ कॅरेट दागिन्यांची मागणी वाढली आहे. तुम्हाला सुद्धा सोनं वाचवून कमी किंमतीत खरेदी करायची असेल कर पुढील पर्याय निवडू शकता.
Dussehra Gold Trends
sakal
१४-१८ कॅरेट सोन्याचे दागिने २४ कॅरेटच्या दागिन्यांच्या तुलनेत कमी किमतीत म्हणजेच ८८,९८० रुपयांना उपलब्ध आहेत. जर तुम्हाला दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर कमी किमतीत सोनं खरेदी करायचं असेल, तर ही एक उत्तम गुंतवणूक ठरू शकते.
14-18k Gold
sakal
सणाचे औचीत्य तुम्हाला सोन्यात गुंतवणूक करायची असेल आणि सोनं वाचवायचे असेल तर सोन्याची नाणी उत्तम पर्याय आहे.
Gold Coin
sakal
सोन्याचे बिस्कीट हे शुद्ध स्वरूपातील सोनं असतं. त्यामुळे ही देखील एक चांगली गुंतवणूक ठरू शकते.
Gold Biscuit
sakal
हलक्या वजनाच्या अंगठ्या किंमतीला कमी असल्याने यंदा तुम्ही अंगठ्या खरेदी करून सोन्या मध्ये गुंतवणूक करू शकता.
Rings
sakal
तुमच्या मुलीला, बायकोला, आईला किंवा बहिणीला तुम्ही नाजूक कानातले किंवा गळ्यातल्या चैनीतील पेंडंट भेट देऊ शकता.
Pendant and Studs
sakal
sakal