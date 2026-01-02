स्नोफॉल लव्हर्स! बर्फ पाहण्यासाठी भारतातील 5 टॉप डेस्टिनेशन्स

Aarti Badade
जानेवारी महिना बर्फवृष्टी पाहण्यासाठी सर्वोत्तम आहे. भारतातील अशा ५ ठिकाणांची माहिती घेऊया जिथे तुम्हाला 'व्हाईट विंटर' अनुभवता येईल.
Snowfall in India January
Sakal
गुलमर्ग हे बर्फप्रेमींसाठी नंदनवन आहे. येथे जानेवारीत जोरदार बर्फवृष्टी होते. जगातील सर्वात उंच केबल कार 'गोंडोला'मधून बर्फाच्छादित हिमालयाचे विहंगम दृश्य पाहता येते.
Snowfall in India January
Sakal
उत्तराखंडमधील औली येथे जानेवारीत सर्वाधिक बर्फ असतो. स्कीइंगसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या ठिकाणी तुम्ही रोपवे राईड्सचा आनंद घेऊ शकता.
Snowfall in India January
Sakal
जर तुम्हाला गर्दीपासून दूर शांत ठिकाणी बर्फाचा आनंद घ्यायचा असेल, तर काश्मीरमधील सोनमर्ग आणि पहलगाम सर्वोत्तम आहेत.
Snowfall in India January
Sakal
ईशान्य भारतातील 'स्नो किंगडम' पाहायचे असेल तर सिक्कीमला नक्की जा. युमथांग व्हॅली जानेवारीत पूर्णपणे बर्फाखाली असते. येथील निसर्गदृश्ये एखाद्या चित्रासारखी सुंदर दिसतात.
Snowfall in India January
Sakal
हिमाचल प्रदेशातील सिमल्यापासून जवळच असलेले कुफरी जानेवारीत पर्यटकांनी गजबजलेले असते. येथे तुम्ही स्लेज राईड्स आणि स्नोबॉल सारख्या खेळांचा मनमुराद आनंद घेऊ शकता.
Snowfall in India January
Sakal
उबदार लोकरीचे कपडे, हातमोजे आणि सनग्लासेस सोबत ठेवा.बर्फावर चालण्यासाठी योग्य शूज (Snow Boots) भाड्याने घ्या.प्रवासाचे बुकिंग किमान १५ दिवस आधी करा.
Snowfall in India January
Sakal
Vanishing Island Philippines
Sakal