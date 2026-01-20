budget shopping hacks

 

esakal

Web Story

Street Shopping Tips: स्वस्तात मस्त स्ट्रीट शॉपिंग हवंय? मग या टिप्स नक्की वाचा

Monika Shinde

budget shopping hacks

स्ट्रीट शॉपिंग

स्वस्तात मस्त स्ट्रीट शॉपिंग करायचंय का? योग्य टिप्स माहिती असतील, तर कमी बजेटमध्येही स्टायलिश आणि दर्जेदार खरेदी सहज शक्य होते.

budget shopping hacks

आजूबाजूला फिरा

एकाच दुकानातून खरेदी करू नका. आसपासच्या स्टॉल्स आणि दुकानांमध्ये फेरफटका मारा. तुलनेत चांगली वस्तू कमी किमतीत मिळू शकते.

budget shopping hacks

घासाघीस महत्त्वाची

स्ट्रीट शॉपिंगमध्ये दर ठरलेले नसतात. आत्मविश्वासाने बोलणी करा. योग्य घासाघीस केली, तर किंमत नक्कीच कमी होते.

budget shopping hacks

वस्तू नीट तपासा

खरेदीपूर्वी वस्तू बारकाईने तपासा. रंग, साईज, शिवणकाम किंवा कापडाचा दर्जा नीट पाहिल्यास नंतर पश्चात्ताप टाळता येतो.

budget shopping hacks

दर्जाला प्राधान्य द्या

स्वस्त वस्तू घेताना दर्जाकडे दुर्लक्ष करू नका. त्वचेस त्रासदायक ठरू शकणारे कापड टाळा आणि आरामदायक, टिकाऊ वस्तू निवडा.

budget shopping hacks

आपलं माप माहिती ठेवा

स्ट्रीट शॉपिंगमध्ये ट्रायलची सोय नसते. त्यामुळे स्वतःचं अचूक माप लक्षात ठेवलं, तर योग्य कपडे निवडणं सोपं जातं.

budget shopping hacks

कॅश आणि पिशवी ठेवा

सर्वत्र ऑनलाइन पेमेंट शक्य नसतं. थोडी रोख रक्कम आणि कापडी पिशवी सोबत ठेवल्यास खरेदी अधिक सोयीची होते.

budget shopping hacks

सुरक्षितता जपा

गर्दीच्या ठिकाणी शॉपिंग करताना पर्स, मोबाईल आणि पैसे सुरक्षित ठेवा. सतर्क राहिल्यास चोरीचा धोका सहज टाळता येतो.

Royal Kurti Look

Royal Kurti Look: एक दुपट्टा, पूर्ण मेकओव्हर! फुलकारीमुळे कुर्ती दिसेल रॉयल

येथे क्लिक करा

Also Read

BMC: टेबलपासून खुर्चीपर्यंत सगळं भगवा! बीएमसीत बदलाची नांदी; दोन दशकांनंतर सत्तेचा रंग बदलला

बारावी–दहावी परीक्षेआधी महाराष्ट्र बोर्डाचा मोठा निर्णय! नियम, मार्गदर्शन आणि प्रेरणा एकाच ठिकाणी मिळणार; पण कसं? जाणून घ्या...

महाराजांचे सिनेमे करतो मग... अमेय खोपकरांच्या आरोपांवर अखेर दिग्पाल लांजेकरांनी उत्तर दिलंच; म्हणाले-

'त्या घटनेमुळे मला त्यांची भिती वाटते' चिन्मय मांडलेकरला अशोक सराफ यांच्याकडून मिळालेला धडा, म्हणाला, 'आजही त्या गोष्टीची मनात...'

Latest Marathi News Live Update : भाजपचे नगरसेवक काँग्रेस नगरसेवकांच्या संपर्कात? मुनगंटीवारांनी घेतली फिरकी

SCROLL FOR NEXT