पार्लरला म्हणा बाय! 'या' सुपरफूड्सने घरीच मिळवा लांब-दाट केस

Anushka Tapshalkar
केसांची चांगली वाढ फक्त हेअर केअरवर नाही तर प्रथिने, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि हेल्दी फॅट्सयुक्त आहारावरही अवलंबून असते.
Superfoods to Naturally Grow Strong & Healthy Hair
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अंड्यांमध्ये प्रथिने आणि बायोटिन मुबलक असते. हे केराटिन तयार होण्यास मदत करून केस मजबूत आणि निरोगी ठेवते.
Eggs
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पालकात लोह, फोलेट, व्हिटॅमिन A आणि C भरपूर असतात. हे केसांच्या मुळांना पोषण देऊन निरोगी वाढीस मदत करतात.
Spinach
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सॅल्मन, सार्डिनसारख्या माशांतील ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड्स टाळूचे पोषण करतात, तर रताळ्यातील बीटा-कॅरोटीन केसांना नैसर्गिक ओलावा मिळवून देते.
Superfoods to Naturally Grow Strong & Healthy Hair
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बदाम, अक्रोड, फ्लॅक्ससीड्स, भोपळ्याच्या बिया यामध्ये व्हिटॅमिन E, झिंक आणि हेल्दी फॅट्स असतात. हे केस तुटणे कमी करण्यास मदत करतात.
Superfoods to Naturally Grow Strong & Healthy Hair
sakal
प्रथिने, कॅल्शियम, लोह आणि झिंकने समृद्ध हे पदार्थ केसांची रचना मजबूत ठेवतात आणि वाढीस पोषक ठरतात.
Superfoods to Naturally Grow Strong & Healthy Hair
sakal
व्हिटॅमिन C, अँटिऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन E युक्त हे पदार्थ कोलेजन निर्मिती वाढवून केसांना चमक, मजबुती आणि संरक्षण देतात.
Superfoods to Naturally Grow Strong & Healthy Hair
sakal
दररोज पुरेसे प्रथिने खा, भरपूर पाणी प्या, रंगीबेरंगी फळे-भाज्या आहारात ठेवा आणि अचानक केस गळत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
Healthy Hair
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