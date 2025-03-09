वृंदावन ते वाराणसी...या मंदिरांमध्ये अशी साजरी होते रंगांची अनोखी होळी!

Anushka Tapshalkar
वृंदावन येथील होळी सर्वात प्रसिद्ध होळी उत्सवांपैकी एक आहे. इथे फुलांची होळी आणि गुलाल होळी मोठया उत्साहाने आणि भक्तिभावाने खेळली जाते. कृष्णाच्या भजनांसोबत हे सोहळा आठवडाभर चालतो.
भगवान श्रीकृष्णाला समर्पित द्वारकाधीश मंदिरात परंपरागत आणि भव्य पद्धतीने होळी साजरी केली जाते. इथे भजने, नैसर्गिक रंगांची होळी आणि धार्मिक कार्यक्रम यासोबत होळी साजरी होते.
भगवान श्रीकृष्णाचे जन्मठिकाण असलेल्या मथुरा येथे रंगोत्सव, भजने आणि नाच यांचे मिलन पाहायला मिळते. तसेच इथल्या विश्रामघाटावरून होळीची सुंदर मिरवणूक काढली जाते.
येथे प्रसिद्ध लठमार होळी साजरी होते, जिथे राधा-कृष्णाच्या प्रेमकथेशी जोडलेला हा अनोखा उत्सव हजारो भक्त आणि पर्यटक आनंदाने अनुभवतात.
दिल्लीतील हे प्रसिद्ध मंदिर, जिथे रंगांची उधळण आणि मंत्रोच्चारांमध्ये भक्तीचा अनुभव घेत शांत आणि आनंदी वातावरणात होळी साजरी केली जाते.
पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरात डोला यात्रेच्या भव्य मिरवणुकीत सुंदर सजवलेल्या पालखीत भगवान श्रीकृष्णाची मूर्ती नेली जाते, जिथे भाविक गाणं-नाच करत आनंदाने होळी साजरी करतात.
या दिवशी श्रीकृष्ण मठातून मिरवणूक निघून कडियालीला जाते, आणि रात्री 'कामा'च्या पुतळ्याच्या दहनाने मिरवणुकीचा समारोप होतो, तर दुसऱ्या दिवशी स्पर्धक एकमेकांना रंगीत पाण्यात भिजवतात तेव्हा उत्सव सुरू राहतो.
स्थानिकांच्या मते, रंगभरी एकादशीला बाबा काशी विश्वनाथ देवी पार्वतीसह मंदिरात येतात व काशीतेंसोबत होळी खेळतात, तर दुसऱ्या दिवशी मणिकर्णिका घाटावर गणांसह उत्सव साजरा करतात.
वृंदावनातील भव्य प्रेम मंदिरात भक्तिसंगीत, लाइट शो आणि कृष्ण-राधा-प्रेरित उत्सवांसह होळी साजरी होते, तर रात्री मंदिराचे उजळलेले सौंदर्य दिव्य अनुभव देते.