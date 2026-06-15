तुम्ही चुकीच्या वेळी तर कॉफी पित नाहीये ना? जाणून घ्या योग्य वेळ...

Shubham Banubakode
अनेकांची दिवसाची सुरुवात कॉफीने होते. मात्र रिकाम्या पोटी कॉफी घेतल्यास ॲसिडिटी, गॅसेस आणि अपचनाचा त्रास वाढू शकतो.
Best Time to Drink Coffee
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या काळात शरीरातील कॉर्टिसोल हार्मोनचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे कॉफीचा अपेक्षित फायदा होत नाही.
Best Time to Drink Coffee
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तज्ज्ञांच्या मते, सकाळी ९ ते दुपारी १२ आणि दुपारी २ ते ४ या वेळेत कॉफी पिणे अधिक फायदेशीर ठरते.
Best Time to Drink Coffee
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सकाळी उठल्यानंतर एक-दोन ग्लास कोमट पाणी प्या. त्यानंतर हलका नाश्ता करून मग कॉफी घेतल्यास पोटावर ताण येत नाही.
Best Time to Drink Coffee
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दालचिनीमुळे कॉफीची चव वाढतेच, शिवाय गॅस आणि ॲसिडिटीचा त्रास कमी होण्यासही मदत मिळते.
Best Time to Drink Coffee
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वारंवार अपचन किंवा छातीत जळजळ होत असेल, तर जास्त उकळलेली किंवा अतिशय कडक ब्लॅक कॉफी पिणे टाळणे चांगले.
Best Time to Drink Coffee
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दुपारच्या जेवणानंतर ताबडतोब कॉफी घेतल्यास शरीरातील लोह आणि कॅल्शियमचे शोषण कमी होऊ शकते.
Best Time to Drink Coffee
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संध्याकाळनंतर कॉफी घेतल्यास झोपेवर परिणाम होऊ शकतो.
Best Time to Drink Coffee
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