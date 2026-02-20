दिवसाच्या ‘या’ वेळेत बिया खाल्ल्या तरच मिळतात जबरदस्त फायदे; लगेच जाणून घ्या

Anushka Tapshalkar

सकाळची सुरुवात (Wake-up boost)

अळशी – दळलेली घ्या; सूज कमी, हार्मोन्स संतुलित
चिया – भिजवलेली; शरीर हायड्रेट, पोट भरलेलं राहते

हलकी सकाळ, जडपणा नाही

सकाळी बियाणे योग्य प्रकारे घेतली तर दिवस ऊर्जावान राहतो

मधल्या वेळचा इंधन (Mid-Morning Fuel)

भोपळ्याच्या बिया – झिंक + मॅग्नेशियम; फोकस व ऊर्जा
खरबूजाच्या बिया – प्रोटीन + हायड्रेशन
मखाणा – भाजलेले; पचन शांत ठेवतात

स्वच्छ व अल्कलाइन निवड

मधल्या वेळची बियाणे पोट हलकं व मन ताजं ठेवतात

संध्याकाळचा पुनर्निर्माण काळ

तीळ – हाडं मजबूत, टिश्यू रिपेअर
खरबूजाच्या बिया – त्वचा व केसांसाठी पोषण

रात्री शांत झोपेसाठी

बडीशेप – पोटफुगी कमी, पचन सुधारते
धणे – कोमट पाणी/काढा; डिटॉक्स व साखर नियंत्रण
खसखस – दूधात; रिलॅक्सेशन व गाढ झोप

छोट्या बिया, मोठा बदल

वेळेप्रमाणे बियाणे खा — सवयीने नाही, लयीत

