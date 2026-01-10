गाडीत पेट्रोल भरण्याची 'ही' आहे योग्य वेळ; जाणून घ्या तुमचे पैसे वाचवणारी खास ट्रिक!

सकाळ डिजिटल टीम
गाडीत पेट्रोल भरण्याची योग्य वेळ कोणती आहे आणि त्याचे फायदे काय आहेत जाणून घ्या.
सकाळी जमिनीचे आणि वातावरणाचे तापमान सर्वात कमी असते. यामुळे पेट्रोल थंड आणि दाट (Dense) असते. जसजसे तापमान वाढते, तसे पेट्रोल प्रसरण पावते, ज्यामुळे तुम्हाला कमी घनतेचे इंधन मिळते.
इंधन हे तापमानानुसार प्रसरण पावते. सकाळी पेट्रोलची घनता जास्त असल्याने, तुम्हाला एका लिटरमध्ये जास्त 'मास' किंवा इंधन मिळते. दुपारच्या वेळी पेट्रोलचे आकारमान वाढलेले असते, त्यामुळे पैसे पूर्ण देऊनही प्रत्यक्षात इंधन कमी मिळते.
दुपारी १२ ते ४ या वेळेत ऊन कडक असते. या काळात पेट्रोल पंपाच्या जमिनीखालील टाक्यांमधील तापमान वाढलेले असते. या वेळी पेट्रोल भरल्यास बाष्पीभवनामुळे तुमचे नुकसान होऊ शकते.
जर पेट्रोल पंपावर मोठा टँकर इंधन रिकामे करत असेल, तर तिथे लगेच पेट्रोल भरू नका. इंधन भरताना टाकीच्या तळाशी असलेली घाण आणि कचरा वर येतो, जो तुमच्या गाडीच्या इंजिनमध्ये जाऊन नुकसान करू शकतो.
पेट्रोल भरण्यापूर्वी मीटर 'झिरो' (Zero) वर आहे की नाही याची खात्री करा. तसेच, मीटरमधील पेट्रोलचा दर आणि रिडींग अत्यंत वेगाने बदलत असेल तर लक्ष ठेवा.
नेहमी १००, २००, ५०० किंवा १००० अशा राऊंड फिगरमध्ये पेट्रोल भरण्याऐवजी १०५, २१०, ५२० अशा रकमेचे पेट्रोल भरा. काहीवेळा राऊंड फिगरसाठी मशीनमध्ये सेटिंग असण्याची शक्यता असते, जी बदललेल्या आकड्यांमुळे टाळता येते.
प्रत्येक पेट्रोल पंपावर घनता (Density) तपासण्याचा अधिकार ग्राहकाला असतो. पेट्रोलची घनता 730 ते 800 kg/m3 च्या दरम्यान असावी.
नेहमी गर्दी असलेल्या किंवा नामांकित कंपन्यांच्या अधिकृत पंपावरूनच पेट्रोल भरा. जुन्या पंपांच्या टाक्यांमध्ये गळती किंवा पाणी असण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे मायलेज कमी मिळते.
