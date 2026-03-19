रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवतात 'हे' 7 पदार्थ!

Aarti Badade
रक्तातील साखर (Blood Sugar) नियंत्रित ठेवण्यात आपल्या आहाराचा मोठा वाटा असतो; फायबरयुक्त भाज्या शुगर लेव्हल संतुलित राखण्यास मदत करतात.
कारल्यामध्ये अशी काही तत्वे असतात जी शरीरात इन्सुलिनसारखे काम करतात, त्यामुळे रक्तातील साखर कमी होण्यास मोठी मदत मिळते.
पालक फायबर आणि लोह यांसारख्या पोषक तत्वांनी भरपूर असतो, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित राहते.
दुधी भोपळ्यामध्ये कॅलरी अत्यंत कमी असतात; याचे नियमित सेवन शुगर पेशंटसाठी अत्यंत आरोग्यदायी मानले जाते.
मेथीच्या भाजीत मुबलक फायबर असते, जे केवळ शुगर नियंत्रित करत नाही तर तुमची पचनसंस्था देखील सुधारते.
कोबीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायबरचे प्रमाण चांगले असते, जे शरीराला पोषण देऊन रक्तातील साखर वाढण्यापासून रोखते.
ब्रोकलीमध्ये अनेक महत्त्वाची जीवनसत्त्वे असतात; ही भाजी शरीरातील ग्लुकोजची पातळी स्थिर ठेवण्यास मदत करते.
