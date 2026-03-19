उष्माघातामुळे हृदयावर येतो ताण? जाणून घ्या 'या' गोष्टी

Aarti Badade

हृदयावर वाढणारा ताण

जेव्हा तापमान ३५°C पेक्षा जास्त वाढते, तेव्हा शरीर थंड ठेवण्यासाठी तुमच्या हृदयाला अधिक परिश्रम करावे लागतात.

हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाब

जास्त उष्णतेमुळे हृदयाचे ठोके वेगाने वाढतात आणि अति घामामुळे रक्तदाब अचानक कमी होऊन चक्कर येऊ शकते.

एरिथमियाचा धोका

उष्ण हवामानामुळे रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होतो, ज्यामुळे हृदयाची नैसर्गिक लय बिघडून 'एरिथमिया' सारखी गुंतागुंत होऊ शकते.

पाणी आणि हायड्रेशन

उन्हाळ्यात डिहायड्रेशन टाळण्यासाठी दिवसातून किमान ८ ते १० ग्लास पाणी किंवा नैसर्गिक पेयांचे सेवन करणे आवश्यक आहे.

दुपारी बाहेर पडणे टाळा

सूर्याची किरणे तीव्र असताना, म्हणजेच दुपारी १२ ते ५ या वेळेत शक्यतो घराबाहेर जाणे टाळून सावलीत विश्रांती घ्यावी.

योग्य पेहराव आणि आहार

शरीराचे तापमान नियंत्रित राखण्यासाठी नेहमी हलके, सैल आणि सुती (Cotton) कपड्यांचा वापर करावा.

वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

जर तुम्हाला चक्कर येणे, मळमळणे किंवा छातीत धडधडणे अशी लक्षणे दिसली, तर त्वरित तज्ज्ञ डॉक्टरांशी संपर्क साधावा.

उन्हाळ्यात शरीर थंड ठेवण्यासाठी कलिंगड चांगले की उसाचा रस?

Watermelon vs Sugarcane juice for hydration

|

Sakal

येथे क्लिक करा