प्रोटीनसाठी मांसाहाराची गरज नाही! 'हे' शाकाहारी पदार्थ ठरतील बेस्ट

Aarti Badade
प्रथिने शरीरातील स्नायू, हाडे आणि ऊती मजबूत ठेवण्यासाठी आवश्यक पोषक घटक आहेत.
Vegetarian Protein-Rich Foods
Sakal
स्नायू कमकुवत होणे, केस गळणे, थकवा आणि त्वचेच्या समस्या ही प्रथिनांच्या कमतरतेची सामान्य लक्षणे असू शकतात.
Vegetarian Protein-Rich Foods
Sakal
टोफू हा प्रथिनांचा उत्कृष्ट स्रोत असून त्यात कॅल्शियम, लोह आणि मॅग्नेशियमसारखे महत्त्वाचे पोषक घटकही असतात.
Vegetarian Protein-Rich Foods
Sakal
क्विनोआ आणि राजगिरा हे प्रथिने, फायबर आणि लोहाने समृद्ध असल्यामुळे संतुलित आहारासाठी उत्तम पर्याय आहेत.
Vegetarian Protein-Rich Foods
Sakal
मसूर, मूग, हरभरा आणि इतर कडधान्ये रोजच्या आहारात घेतल्यास प्रथिनांची गरज सहज पूर्ण होऊ शकते.
Vegetarian Protein-Rich Foods
Sakal
अक्रोड, बदाम, चिया सीड्स आणि भोपळ्याच्या बिया प्रथिनांसोबतच हेल्दी फॅट्स आणि अँटिऑक्सिडंट्सही देतात.
Vegetarian Protein-Rich Foods
Sakal
प्रथिनयुक्त पदार्थांचा समतोल आहारात समावेश करा. योग्य प्रमाणात सेवन आणि नियमित व्यायामामुळे शरीर अधिक निरोगी आणि तंदुरुस्त राहते.
Vegetarian Protein-Rich Foods
Sakal
exercise routine
Sakal