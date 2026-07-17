Aarti Badade
बहुतेक प्रौढांसाठी दररोज ४५ ते ६० मिनिटांचा व्यायाम पुरेसा आणि प्रभावी मानला जातो.
exercise routine
Sakal
पहिल्यांदाच जिम सुरू करत असाल, तर ३० ते ४० मिनिटांपासून सुरुवात करून हळूहळू वेळ वाढवा.
exercise routine
Sakal
व्यायाम सुरू करण्यापूर्वी ५ ते १० मिनिटे वॉर्म-अप केल्याने दुखापतीचा धोका कमी होतो.
exercise routine
Sakal
स्नायू बळकट करण्यासाठी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आणि फिटनेससाठी कार्डिओ दोन्ही प्रकारचा व्यायाम करा.
exercise routine
Sakal
विश्रांती न घेता सतत व्यायाम केल्यास शरीरावर ताण येऊन दुखापतीची शक्यता वाढू शकते.
exercise routine
Sakal
व्यायामाइतकीच शरीराला विश्रांतीची गरज असते, कारण याच काळात स्नायूंची पुनर्बांधणी होते.
exercise routine
Sakal
आठवड्यातून किमान १ ते २ दिवस विश्रांती घेतल्यास शरीर तंदुरुस्त राहते आणि व्यायामाचा अधिक फायदा मिळतो.
exercise routine
Sakal
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Sakal