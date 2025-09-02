कमकुवत हाडांना मजबूत अन् व्हिटॅमिन डीची कमतरता दूर करतात 'हे' हेल्दी फूड्स

Aarti Badade

व्हिटॅमिन डीची कमतरता

हाडे मजबूत करण्यासाठी आहारात या पदार्थांचा समावेश करा.

Best Vegetarian Sources of Vitamin D for Stronger Healthier Bones | Sakal

व्हिटॅमिन डी म्हणजे काय?

हाडांच्या बळकटीसह अनेक शारीरिक कार्यांसाठी व्हिटॅमिन डी महत्त्वाचे आहे.

Best Vegetarian Sources of Vitamin D for Stronger Healthier Bones | Sakal

सूर्यप्रकाश कमी का मिळतो?

घरात जास्त वेळ, प्रदूषण, सनस्क्रीन व व्यस्त जीवनशैलीमुळे व्हिटॅमिन डी कमी होते.

Best Vegetarian Sources of Vitamin D for Stronger Healthier Bones | Sakal

फोर्टिफाइड डेअरी उत्पादने

दुध, दही, चीजमध्ये व्हिटॅमिन डीची भर घालून ते समृद्ध केले जाते.

Best Vegetarian Sources of Vitamin D for Stronger Healthier Bones | Sakal

मशरूम

शिताके, मैताके, पोर्टोबेलो सारखे मशरूम सूर्यप्रकाशात ठेवल्यास व्हिटॅमिन डी तयार करतात.

Best Vegetarian Sources of Vitamin D for Stronger Healthier Bones | Sakal

वनस्पती-आधारित दूध

सोया, बदाम, ओट मिल्कमध्ये व्हिटॅमिन डी व कॅल्शियम मिळते.

Best Vegetarian Sources of Vitamin D for Stronger Healthier Bones | Sakal

रागी (नाचणी)

कॅल्शियम, लोह व सूर्यप्रकाशात वाळवल्यावर व्हिटॅमिन डी देखील मिळते.

Best Vegetarian Sources of Vitamin D for Stronger Healthier Bones | Sakal

नाश्त्याचे पदार्थ

पोहे उपमा आणि अनेक धान्य ज्यात व्हिटॅमिन डी भरपूर असते – काहींमध्ये दुधापेक्षा जास्त!

Best Vegetarian Sources of Vitamin D for Stronger Healthier Bones | Sakal

निष्कर्ष

सूर्यप्रकाशासोबत या ५ शाकाहारी पदार्थांचा आहारात समावेश करा आणि हाडे ठेवा मजबूत.

Best Vegetarian Sources of Vitamin D for Stronger Healthier Bones | sakal

