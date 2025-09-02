चमकदार त्वचेसाठी खा 'हे' टॉप 10 सुपरफूड्स

Aarti Badade

पदार्थ

या पदार्थांनी मिळवा चमकणारी त्वचा. संतुलित आहारामुळे त्वचेची काळजी शक्य!

नट्स (अक्रोड, बदाम)

निरोगी चरबी, ओमेगा-३ व व्हिटॅमिन ई त्वचेला लवचिकता व ओलावा देतात.

केळ

(हिरवी केळी पाने) जीवनसत्त्वे अ, क व के भरपूर, कोलेजन निर्मिती वाढवते आणि दुरुस्ती करते.

ब्लूबेरी

ब्लूबेरी फळे अँटीऑक्सिडंट्सने भरलेले, वृद्धत्वापासून संरक्षण आणि कोलेजनला मदत.

बिया (अळशी, चिया)

ओमेगा-३ मुळे हायड्रेशन आणि त्वचेतील जळजळ कमी करते.

किवी फळ

व्हिटॅमिन सी ने समृद्ध, कोलेजन निर्मितीला चालना व त्वचेचे संरक्षण.

टोमॅटो

लायकोपीन + व्हिटॅमिन सी त्वचेला सूर्यकिरणांपासून वाचवतात.

पालक

अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध, त्वचेची दुरुस्ती व संरक्षण करते.

अंडी

प्रथिने, व्हिटॅमिन अ, ड, ई त्वचेची मजबुती आणि कोलेजन निर्मिती वाढवतात.

रताळे

व्हिटॅमिन ए त्वचेला मॉइश्चरायझ व उजळ बनवते.

शिमला मिरची

व्हिटॅमिन सी + अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेची लवचिकता व तारुण्य राखतात.

निष्कर्ष

योग्य अन्न खाल्ल्याने नैसर्गिक चमकदार व निरोगी त्वचा मिळते!

