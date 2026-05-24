Weight Loss साठी सब्जा पिताय? पण पाण्यातून पिण्याऐवजी 'ही' पद्धत ठरते रामबाण!

आजकाल वजन कमी करण्यासाठी आणि स्वतःला फिट ठेवण्यासाठी तरुणांमध्ये सब्जा (Chia Seeds) हे एक लोकप्रिय सुपरफूड म्हणून मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहे.

पाण्यात भिजवून पिणे

अनेकजण वजन कमी करण्यासाठी सब्जा केवळ पाण्यात भिजवून पितात; परंतु तज्ज्ञांच्या मते, या साध्या पद्धतीमुळे सब्जामधील पोषक घटक शरीराला पूर्णपणे मिळत नाहीत.

फायबरमुळे फक्त भूक मंदावते

दोन चमचे सब्जामध्ये सुमारे १० ग्रॅम फायबर असते जे पचनक्रिया मंद करून भूक कमी करते, मात्र यामुळे शरीरातील साचलेली चरबी थेट कमी होत नाही.

दही किंवा स्मूदी

सब्जाचा शरीराला जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देण्यासाठी तो फक्त पाण्यात न घेता दही किंवा हेल्दी फ्रूट स्मूदीमध्ये मिक्स करून खाणे अधिक योग्य ठरते.

'सिनबायोटिक' कॉम्बो

दही हे 'प्रोबायोटिक' आहे तर सब्जा 'प्रीबायोटिक' म्हणून काम करतो; या दोघांच्या एकत्र येण्याने 'सिनबायोटिक' कॉम्बो तयार होतो जो आतड्यांसाठी वरदान ठरतो.

आतड्यांमधील चांगल्या बॅक्टेरिया

या मिश्रणामुळे पोटातील चांगल्या जिवाणूंची वाढ होते, ज्यामुळे पचनक्रिया कमालीची सुधारते, आतड्यांचे आरोग्य जपले जाते आणि शरीराची इन्सुलिन कार्यक्षमता वाढते.

रक्तातील साखर

हे पौष्टिक मिश्रण ग्लुकोजची पातळी कमी करून रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवते, ज्यामुळे अवेळी खाण्याची इच्छा थांबते आणि शरीरातील अतिरिक्त चरबी नैसर्गिकरित्या कमी होते.

