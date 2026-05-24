रोज सकाळी लसूण खाल्ल्याने Blood Sugar कमी होते का? जाणून घ्या वैज्ञानिक तथ्य

सकाळी उपाशीपोटी लसूण खाल्ल्याने मधुमेह कायमचा बरा होतो आणि 'मेटफॉर्मिन' औषधाची गरज पडत नाही, या सोशल मीडियावरील दाव्यांमध्ये कोणतेही वैज्ञानिक तथ्य नाही.

लसूण

लसणामुळे शरीराला काही आरोग्यदायी फायदे नक्कीच मिळतात, परंतु तो मेटफॉर्मिन किंवा डॉक्टरांनी दिलेल्या कोणत्याही मधुमेहाच्या (Diabetes) औषधाला पर्याय ठरू शकत नाही.

मेटफॉर्मिन औषध

मेटफॉर्मिन हे यकृतातील (Liver) ग्लुकोजचे उत्पादन कमी करते आणि शरीरातील इन्सुलिनची संवेदनशीलता सुधारून रक्तातील साखरेची पातळी वैद्यकीयदृष्ट्या अचूक नियंत्रित ठेवते.

औषध बंद करण्याचे गंभीर धोके

डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाशिवाय मेटफॉर्मिन औषध अचानक बंद करून फक्त लसूण खाणे धोक्याचे ठरू शकते, यामुळे रक्तातील साखर वाढून टाईप २ मधुमेह होण्याचा धोका वेगाने वाढतो.

इन्सुलिन रेझिस्टन्स

प्री-डायबिटीज (मधुमेहाची पूर्वस्थिती) म्हणजे शरीर इन्सुलिन रेझिस्टन्सचा सामना करत असते; अशा वेळी केवळ लसणावर अवलंबून राहणे अपुरे आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचे आहे.

लसणाचे अतिसेवन

लसणाचे अतिसेवन केल्याने तीव्र आम्लपित्त (अ‍ॅसिडिटी), पोट फुगणे किंवा रक्त पातळ करणाऱ्या औषधांसोबत घातक रासायनिक क्रिया (Side Effects) होण्याचा धोका असतो.

सुपरफूड

फायबर, पालेभाज्या आणि संपूर्ण धान्य असलेला संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि वजन व्यवस्थापन या कायमस्वरूपी जीवनशैलीतील बदलांमुळेच मधुमेहाची औषधे कालांतराने कमी किंवा बंद होऊ शकतात.

औषधात बदल

योग्य आहार आणि व्यायामाने रक्तातील साखरेची पातळी सुधारली, तर डॉक्टर स्वतः औषधांच्या गरजेवर पुनर्विचार करतील; त्यामुळे स्वतःहून औषध बंद करण्याचा निर्णय घेऊ नका.

