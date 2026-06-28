झोप येत नाही? अंथरुणावर पडूनच करा 'ही' योगासने!

Aarti Badade

स्क्रीनचा अतिवापर आणि मानसिक तणाव

आजकाल रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल स्क्रीन पाहणे आणि कामाच्या तणावामुळे शरीर थकलेले असूनही अनेकांना शांत झोप न लागण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.

Best Yoga Poses for Deep Sleep

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Sakal

मज्जासंस्था शांत करून गाढ झोप

झोप न येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे मन शांत नसणे; यावर योगासने थेट 'पॅरासिम्पेथेटिक मज्जासंस्थेला' सक्रिय करून शरीराला गाढ झोपेसाठी तयार करतात.

Best Yoga Poses for Deep Sleep

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Sakal

मानसिक तणाव

अंथरुणावर पाठीवर झोपून दोन्ही पाय भिंतीला किंवा बेडच्या हेडबोर्डला सरळ वर टेकवून ठेवण्याच्या या आसनामुळे मेंदूकडचा रक्ताभिसरण प्रवाह वेगाने सुधारतो.

Best Yoga Poses for Deep Sleep

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sakal

पायांची सूज, थकवा आणि वेदना

हे आसन रात्री झोपण्यापूर्वी ५ ते १० मिनिटे केल्याने दिवसभर चालण्यामुळे किंवा बसण्यामुळे आलेली पायांची सूज व थकवा दूर होऊन मन लगेच शांत होते.

Best Yoga Poses for Deep Sleep

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Sakal

'बालासन'

झोपण्यापूर्वी मऊ उशीचा आधार घेऊन पुढे झुकून 'बालासन' केल्याने कण्यातील व कमरेच्या खालच्या भागातील ताण दूर होतो आणि मज्जासंस्थेला झोपेचे संकेत मिळतात.

Best Yoga Poses for Deep Sleep

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Sakal

अचूक पद्धत

बेडवर गुडघ्यांवर बसून समोर उशी ठेवावी आणि श्वास सोडत पुढे झुकून छाती व डोके उशीवर टेकवून ३ ते ५ मिनिटे या स्थितीत शांत पडून राहावे.

Best Yoga Poses for Deep Sleep

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Sakal

निद्रानाशावर

रात्री झोपण्याच्या ठीक आधी ही सोपी आसने नियमित केल्याने कोणत्याही औषधांशिवाय मनाला गाढ शांतता लाभते आणि निद्रानाशाचा (Insomnia) त्रास कायमचा मिटतो.

Best Yoga Poses for Deep Sleep

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Sakal

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Black pepper health benefits

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sakal

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