झोप येत नाही? अंथरुणावर पडूनच करा 'ही' योगासने!

Aarti Badade
आजकाल रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल स्क्रीन पाहणे आणि कामाच्या तणावामुळे शरीर थकलेले असूनही अनेकांना शांत झोप न लागण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.
Best Yoga Poses for Deep Sleep
Sakal
झोप न येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे मन शांत नसणे; यावर योगासने थेट 'पॅरासिम्पेथेटिक मज्जासंस्थेला' सक्रिय करून शरीराला गाढ झोपेसाठी तयार करतात.
Best Yoga Poses for Deep Sleep
Sakal
अंथरुणावर पाठीवर झोपून दोन्ही पाय भिंतीला किंवा बेडच्या हेडबोर्डला सरळ वर टेकवून ठेवण्याच्या या आसनामुळे मेंदूकडचा रक्ताभिसरण प्रवाह वेगाने सुधारतो.
Best Yoga Poses for Deep Sleep
sakal
हे आसन रात्री झोपण्यापूर्वी ५ ते १० मिनिटे केल्याने दिवसभर चालण्यामुळे किंवा बसण्यामुळे आलेली पायांची सूज व थकवा दूर होऊन मन लगेच शांत होते.
Best Yoga Poses for Deep Sleep
Sakal
झोपण्यापूर्वी मऊ उशीचा आधार घेऊन पुढे झुकून 'बालासन' केल्याने कण्यातील व कमरेच्या खालच्या भागातील ताण दूर होतो आणि मज्जासंस्थेला झोपेचे संकेत मिळतात.
Best Yoga Poses for Deep Sleep
Sakal
बेडवर गुडघ्यांवर बसून समोर उशी ठेवावी आणि श्वास सोडत पुढे झुकून छाती व डोके उशीवर टेकवून ३ ते ५ मिनिटे या स्थितीत शांत पडून राहावे.
Best Yoga Poses for Deep Sleep
Sakal
रात्री झोपण्याच्या ठीक आधी ही सोपी आसने नियमित केल्याने कोणत्याही औषधांशिवाय मनाला गाढ शांतता लाभते आणि निद्रानाशाचा (Insomnia) त्रास कायमचा मिटतो.
Best Yoga Poses for Deep Sleep
Sakal
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