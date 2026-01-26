जिम नको, डायट नको! दररोज फक्त 30 मिनिटे ‘ही’ 5 योगासने करा

Aarti Badade
जिममध्ये न जाता नैसर्गिकरित्या वजन कमी करायचे असेल, तर योगासने हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. यामुळे केवळ चरबी कमी होत नाही, तर शरीर लवचिक आणि सुडौल बनते.
सूर्यनमस्कार हा 'योगासनांचा राजा' मानला जातो. यात १२ आसनांचा समावेश असून, यामुळे संपूर्ण शरीराचा व्यायाम होतो आणि वेगाने कॅलरीज जळण्यास मदत होते.
पोटावरील हट्टी चरबी कमी करण्यासाठी फलकासन अत्यंत प्रभावी आहे. यामुळे पोटाचे स्नायू मजबूत होतात आणि पोटाचा घेर कमी होतो.
कंबरेच्या बाजूला साठलेली चरबी (Side Fat) कमी करण्यासाठी त्रिकोणासन फायदेशीर आहे. यामुळे पचन सुधारते आणि कंबर लवचिक होते.
पोटावर झोपून पाय गुडघ्यात दुमडून धनुष्यासारखा आकार केल्याने पोटाच्या स्नायूंवर चांगला ताण येतो. यामुळे पचनसंस्था सक्रिय होते आणि मेद कमी होतो.
हे आसन केल्याने मांड्या, कंबर आणि हात मजबूत होतात. यामुळे शरीराचे संतुलन सुधारते आणि मांड्यांवरील अतिरिक्त चरबी कमी होण्यास मदत होते.
योगासने नेहमी रिकाम्या पोटी करावीत. दररोज किमान २० ते ३० मिनिटे योगाचा सराव केल्यास एका महिन्यात तुम्हाला तुमच्या वजनात सकारात्मक बदल दिसून येईल.
