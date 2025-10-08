जेवणानंतर 'हे' हिरवे पान खा! बद्धकोष्ठता, कोलेस्ट्रॉलसह 5 समस्यांपासून व्हा दूर

Aarti Badade

पान फक्त परंपरा नाही, औषधही!

भारतात पान (Betel Leaf) खाणे अनेक कार्यक्रमांमध्ये आणि धार्मिक समारंभात केले जाते. पण तुम्हाला माहित आहे का, हे हिरवे पान पारंपारिक औषध म्हणूनही वापरले जाते?

पानातील खास गुणधर्म

सुपारीच्या पानात अँटीऑक्सिडंट्स, दाहक-विरोधी (Anti-inflammatory) आणि बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारे प्रभावी गुणधर्म आढळतात.

पचनासाठी आहे वरदान

जेवणानंतर पान चघळल्याने लाळ आणि पाचक एन्झाईम्सचा स्राव वाढतो. यामुळे अन्न पचण्यास आणि अन्नाचे कण तोडण्यास मदत होते.

बद्धकोष्ठतेवर नैसर्गिक उपाय

पानातील अँटीऑक्सिडंट्स पोटाच्या पीएच पातळीला संतुलित करतात. हे मलमार्ग सुधारण्यास आणि बद्धकोष्ठतेपासून (Constipation) आराम देण्यास मदत करते.

खराब कोलेस्ट्रॉल कमी

सुपारीच्या पानांमध्ये असलेले दाहक-विरोधी गुणधर्म खराब कोलेस्ट्रॉलची (LDL) पातळी कमी करण्यास आणि हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यास मदत करतात.

तोंडाचे आरोग्य आणि फ्रेश श्वास

पान चघळल्याने तोंडातील दुर्गंधी आणि प्लेक जमा करणाऱ्या बॅक्टेरियांशी लढण्यास मदत होते. यामुळे तुमचे तोंड स्वच्छ आणि श्वास फ्रेश राहतो.

त्वचेसाठीही फायदेशीर

पानातील अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटीबॅक्टेरियल संयुगे मुरुमांशी (Acne) लढण्यास आणि त्वचेची जळजळ कमी करण्यास मदत करतात.

वापरण्याची एक सोपी पद्धत

पानांचा फायदा घेण्यासाठी: रात्रभर सुपारीची पाने पाण्यात भिजवा आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी रिकाम्या पोटी ते पाणी प्या.

महत्त्वाचा सल्ला

सुपारीचे पान तंबाखू किंवा सुपारीसोबत वापरणे हानिकारक असू शकते. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

